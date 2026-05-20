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Crisis diplomática en Sudamérica: Gobierno de Bolivia acusa “injerencia” de Petro y expulsa a embajadora de Colombia

La crisis bilateral se profundiza mientras continúan las movilizaciones y bloqueos en La Paz.

Nelson Quiroz

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El gobierno de Bolivia decidió expulsar a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, luego de las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la crisis política y social que atraviesa el país altiplánico.

La administración de Rodrigo Paz calificó los dichos como una “injerencia” en asuntos internos, aunque aclaró que la medida no implica una ruptura de relaciones diplomáticas.

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La tensión escaló después de que Petro afirmara en redes sociales que Bolivia vive una “insurrección popular” como respuesta a la “soberbia geopolítica”, además de mencionar la existencia de “presos políticos” y ofrecerse como mediador en el conflicto.

Las protestas en Bolivia se han intensificado durante las últimas semanas con bloqueos, marchas y episodios de violencia que mantienen cercada a La Paz y presionan al gobierno de Paz.

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El canciller boliviano, Fernando Aramayo, confirmó la expulsión y acusó al mandatario colombiano de respaldar públicamente a movimientos que buscan “desestabilizar la democracia”. Desde Bogotá, Petro respondió señalando que la decisión refleja un paso hacia “extremismos” y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para el pueblo boliviano. “Si por proponer diálogo e intermediación sacan a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos”, sostuvo en declaraciones radiales.

La crisis diplomática ocurre en medio del complejo escenario político boliviano, marcado por movilizaciones sociales y el protagonismo del exmandatario Evo Morales, quien cuestionó duramente la decisión de Paz y acusó al gobierno de actuar con “sumisión” frente a potencias extranjeras.

El conflicto además vuelve a tensionar la política exterior boliviana, que desde la llegada de Rodrigo Paz al poder ha estrechado vínculos con países como Estados Unidos e Israel, alejándose del eje regional impulsado anteriormente por el Movimiento al Socialismo (MAS).

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