VIDEO. Conocido humorista chileno anunció la apertura del primer teatro restaurante temático de Santiago
Sergio Freire inauguró su nuevo emprendimiento dedicado a la comedia y a la gastronomía.
El reconocido comediante nacional, Sergio Freire, comenzó a incursionar en un nuevo negocio.
El comediante presentó su proyecto Happy People, el primer teatro restaurante temático de comedia en inaugurarse en Santiago.
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Este proyecto está ubicado en la comuna de Providencia y busca convertirse en una alternativa para aquellos que buscan disfrutar de comedia y gastronomía en un solo lugar.
Este espacio también busca impulsar a los nuevos talentos de la comedia nacional y ofrecerá espectáculos de humoristas ya consolidados.
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