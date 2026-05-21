Conocido humorista chileno anunció la apertura del primer teatro restaurante temático de Santiago

El reconocido comediante nacional, Sergio Freire, comenzó a incursionar en un nuevo negocio.

El comediante presentó su proyecto Happy People, el primer teatro restaurante temático de comedia en inaugurarse en Santiago.

Este proyecto está ubicado en la comuna de Providencia y busca convertirse en una alternativa para aquellos que buscan disfrutar de comedia y gastronomía en un solo lugar.

Este espacio también busca impulsar a los nuevos talentos de la comedia nacional y ofrecerá espectáculos de humoristas ya consolidados.