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VIDEO. Cristiano Ronaldo desatado en Arabia: golazo de tiro libre para darle el título a su equipo

El astro portugués volvió a mostrar su mejor versión con una anotación clave para el Al Nassr.

Felipe Romo

Cristiano Ronaldo desatado en Arabia: golazo de tiro libre para darle el título a su equipo

Cristiano Ronaldo desatado en Arabia: golazo de tiro libre para darle el título a su equipo / FAYEZ NURELDINE

Cristiano Ronaldo ha tenido que batallar más de lo esperado para poder levantar su primer título en el fútbol de Arabia Saudí tras su llegada en 2023. Sin embargo la suerte de “CR7″ finalmente cambió.

Al Nassr recibió al Damac por la fecha 34 de la liga con la primera chance de llegarse la corona, pero debía sumar una victoria para desprenderse definitivamente del Al-Hilal.

El equipo donde también militan Sadio Mané y Kingsley Coman tuvo un arranque furioso y se puso 2-0 arriba, pero un descuento del visitante nuevamente llenó de dudas a los dirigidos por Jorge Jesus.

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Ronaldo tuvo un lanzamiento de tiro libre por el sector izquierdo en dirección al arco que defiende Kewin, y clavó un impresionante gol que comenzó a sentenciar el marcador.

Con esto el astro portugués sumó su primer título tras su salida del fútbol europeo, y llega entonado para sumarse a la selección de Portugal de cara al Mundial 2026.

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