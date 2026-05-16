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VIDEOS. Cristiano Ronaldo estalla en llanto y protagoniza cuestionable gesto tras estirar su racha sin títulos con el Al Nassr

El portugués, titular en el cuadro árabe, cayó en la final por el trofeo de la Champions League 2 de Asia.

Carlos Madariaga

Cristiano Ronaldo estalla en llanto y protagoniza cuestionable gesto tras estirar su racha sin títulos con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo estalla en llanto y protagoniza cuestionable gesto tras estirar su racha sin títulos con el Al Nassr / Abdullah Ahmed

Cristiano Ronaldo sigue estirando su mala racha en el Al Nassr de Arabia Saudita, donde sigue sin poder ganar un trofeo.

Quien apunta a llegar a los 1000 goles oficiales ha visto complicadas sus chances de llegar a 34 campeonatos oficiales en su carrera, pues en el conjunto saudí aún no ha podido dar una vuelta olímpica.

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Este sábado, en Riyad, tenía una chance inmejorable al disputar la final de la Champions League 2 de Asia ante el Gamba Osaka de Japón.

CR7 fue titular en el Al Nassr, que no pudo imponerse en su propio país y terminó perdiendo 1-0 tras el gol anotado por el turco Deniz Hummet a la media hora de juego.

Cristiano Ronaldo no escondió su desazón y terminó llorando en la banca de su equipo, más allá de que el jueves buscará su revancha a nivel local cuando reciban al Damac por la última fecha de la liga saudí, donde de ganar se consagrarán campeones.

Lo peor, eso sí, es que Cristiano Ronaldo, víctima aún de su enojo, se ausentó de la ceremonia de premiación y no recibió la medalla de subcampeón de la Champions League 2 de Asia.

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