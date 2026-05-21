África construye gran muralla verde que cruza 11 países para detener el desierto del Sahara

Once países africanos avanzan en uno de los proyectos ambientales más ambiciosos del mundo: una gigantesta barrera natural de 8.000 kilómetros que busca contener el avance del desierto del Sahara.

La iniciativa, conocida como la gran muralla verde, comenzó en 2007 y se extiende desde Senegal hasta Djibouti, atravesando gran parte de la región del Sahel.

El proyecto pretende restaurar 100 millones de hectáreas degradadas, capturar 250 millones de toneladas de carbono y generar 10 millones de empleos verdes antes de 2030. Además, busca proteger la seguridad alimentaria de millones de personas.

Según datos de la United Nations, la zona que separa el Sahara de la sabana africana se está secando rápidamente y el desierto avanza entre 45 y 60 centímetros por año debido al aumento de las temperaturas y la degradación del suelo.

Algunos países ya muestran avances importantes. Senegal ha plantado cerca de 12 millones de árboles, mientras que Nigeria recuperó millones de hectáreas en su frontera norte. Por su parte, Ethiopia restauró grandes extensiones de tierra mediante técnicas de regeneración natural.

Sin embargo, la Unión Africana reconoció que hasta ahora solo se ha completado cerca del 18% de la gran muralla verde. Reportes citados por NPR apuntan además a problemas de corrupción, mala gestión e inestabilidad política que han dificultado el avance del proyecto.

La ONU advirtió que, si la degradación del suelo continúa al ritmo actual, cerca de 250 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse antes de 2050 debido a la pérdida de tierras fértiles y recursos básicos.