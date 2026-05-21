;

Luto en las comunicaciones chilenas: fallece Luis Alberto “Tano” Caprile, histórico locutor radial y padre de Leo Caprile

El destacado comunicador, figura emblemática de Radio Minería y fundador de Radio Festival, además de conductor de las tres primeras ediciones del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, murió durante la tarde de este jueves.

Mario Vergara

Luto en las comunicaciones chilenas: fallece Luis Alberto “Tano” Caprile, histórico locutor radial y padre de Leo Caprile

El mundo de las comunicaciones y la radiodifusión chilena está de luto. En horas de esta tarde se confirmó el sensible fallecimiento de Luis Alberto “Tano” Caprile, destacado locutor radial y padre del también reconocido conductor de radio y televisión, Leo Caprile.

El “Tano” Caprile construyó una extensa y exitosa trayectoria en los medios de comunicación nacionales. Su voz quedó grabada en la memoria colectiva tras su paso por la mítica Radio Minería, pero su huella más profunda la dejó en la Región de Valparaíso, donde se consolidó como uno de los fundadores de Radio Festival en Viña del Mar.

Revisa también:

ADN

Lideró espacios de alta sintonía y corte popular que marcaron una época, tales como Los Responsables y el emblemático Súper Festivalazo. Su arrastre y despliegue comunicacional en la “ciudad jardín” lo llevaron, además, a subir al escenario de la Quinta Vergara para animar el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en el año 1971.

Información sobre sus exequias

A través de sus canales oficiales, su hijo Leo Caprile entregó los detalles y coordenadas para quienes deseen acompañar a la familia y entregar sus últimas muestras de afecto a la histórica voz radial.

  • Velatorio: Se llevará a cabo este viernes 22 de mayo, a partir de las 10:00 de la mañana, en las dependencias del Cementerio Parque del Mar, ubicado en Camino Internacional 5700, en la comuna de Concón.
  • Funeral: Los restos del destacado locutor serán sepultados el sábado 23 de mayo a las 10:30 horas en el mismo recinto parque de la Región de Valparaíso.

Su partida deja un vacío profundo en la historia de la radiofonía local, siendo recordado por sus pares y auditores como un comunicador innato, riguroso y dueño de una cercanía única que contribuyó al desarrollo de los medios regionales en el país.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad