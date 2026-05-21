Luto en las comunicaciones chilenas: fallece Luis Alberto “Tano” Caprile, histórico locutor radial y padre de Leo Caprile

El mundo de las comunicaciones y la radiodifusión chilena está de luto. En horas de esta tarde se confirmó el sensible fallecimiento de Luis Alberto “Tano” Caprile, destacado locutor radial y padre del también reconocido conductor de radio y televisión, Leo Caprile.

El “Tano” Caprile construyó una extensa y exitosa trayectoria en los medios de comunicación nacionales. Su voz quedó grabada en la memoria colectiva tras su paso por la mítica Radio Minería, pero su huella más profunda la dejó en la Región de Valparaíso, donde se consolidó como uno de los fundadores de Radio Festival en Viña del Mar.

Lideró espacios de alta sintonía y corte popular que marcaron una época, tales como Los Responsables y el emblemático Súper Festivalazo. Su arrastre y despliegue comunicacional en la “ciudad jardín” lo llevaron, además, a subir al escenario de la Quinta Vergara para animar el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en el año 1971.

Información sobre sus exequias

A través de sus canales oficiales, su hijo Leo Caprile entregó los detalles y coordenadas para quienes deseen acompañar a la familia y entregar sus últimas muestras de afecto a la histórica voz radial.

Velatorio: Se llevará a cabo este viernes 22 de mayo, a partir de las 10:00 de la mañana , en las dependencias del Cementerio Parque del Mar, ubicado en Camino Internacional 5700, en la comuna de Concón.

Se llevará a cabo este , en las dependencias del Cementerio Parque del Mar, ubicado en Camino Internacional 5700, en la comuna de Concón. Funeral: Los restos del destacado locutor serán sepultados el sábado 23 de mayo a las 10:30 horas en el mismo recinto parque de la Región de Valparaíso.

Su partida deja un vacío profundo en la historia de la radiofonía local, siendo recordado por sus pares y auditores como un comunicador innato, riguroso y dueño de una cercanía única que contribuyó al desarrollo de los medios regionales en el país.