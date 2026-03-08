;

Cierre perfecto para las Diablas: cupo al Mundial y título de las Qualifiers a la cita planetaria

En Santiago, el plantel nacional concluyó el torneo de manera invicta tras vencer por segunda vez a Australia.

Carlos Madariaga

Cierre perfecto para las Diablas: cupo al Mundial y título de las Qualifiers a la cita planetaria

Cierre perfecto para las Diablas: cupo al Mundial y título de las Qualifiers a la cita planetaria / ERNESTO ZELADA/AGENCIA UNO

La selección chilena de hockey césped, las Diablas, tuvieron un fin de fiesta ideal en la disputa de los Qualifiers al Mundial de la especialidad, disputado en el Parque Deportivo Estadio Nacional.

El elenco nacional ya había asegurado ayer sábado su clasificación a la cita planetaria, pero este domingo iban por el trofeo.

Para ello, las Diablas enfrentaron a Australia, 8 del ranking mundial, a las que ya habían derrotado en la fase de grupos.

Afortunadamente, las chilenas repitieron la dosis en la definición y se quedaron con el título del Pre Mundial al ganar 1-0 a las oceánicas con gol de Antonia Irazoiqui.

“Revisamos qué había funcionado bien y lo afrontamos como una final, se dio de la mejor manera con su gente. Jugar en casa es un privilegio, estamos muy agradecidas y esperamos tener nuevos torneos acá”, recalcó tras el pitazo final la capitana de las Diablas, Manuela Urroz, cerrando un balance perfecto de torneo, donde no supieron de derrotas y además solo recibieron dos goles en contra.

