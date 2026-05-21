El alcalde del distrito limeño de Surco, Carlos Bruce, quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video donde aparece disparando una pistola de electrochoque contra uno de sus asesores durante una reunión privada.

Las imágenes muestran al jefe comunal utilizando un dispositivo tipo Taser contra Arturo Bobbio, asesor y gerente municipal, quien cae al suelo tras recibir la descarga eléctrica.

El registro, grabado en una oficina y frente a otras personas, rápidamente se difundió en redes sociales, generando críticas y debate sobre el uso de este tipo de armas.

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El episodio ocurre pocos días después de que la municipalidad de Surco presentara oficialmente 150 pistolas eléctricas y cámaras corporales para el serenazgo del distrito, convirtiéndose en una de las primeras comunas peruanas en incorporar este equipamiento no letal para seguridad ciudadana.

Tras la viralización del video, Bruce, quien además suena como posible candidato a la alcaldía de Lima, aseguró que las imágenes fueron “editadas y sacadas de contexto”. A través de redes sociales, afirmó que se trató de una “simulación voluntaria” realizada en un ambiente privado y de confianza.

“En ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores”, sostuvo el alcalde, defendiendo que la dinámica buscaba mostrar el funcionamiento de los dispositivos.

Por su parte, Arturo Bobbio respaldó públicamente la versión del jefe local y aseguró que el ensayo formaba parte de una demostración previa a una actividad comunicacional. Incluso afirmó que aceptó voluntariamente participar y defendió el uso de armas no letales para enfrentar delitos urbanos.

Pese a las explicaciones, el registro abrió una fuerte discusión en Perú sobre los límites en el uso de pistolas de electrochoque y el manejo que autoridades públicas hacen de este tipo de armamento, especialmente en medio del avance de políticas de seguridad impulsadas por distintas municipalidades.