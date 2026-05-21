;

VIDEO. Publican polémico registro de alcalde peruano disparando pistola eléctrica contra su asesor

El registro muestra a Carlos Bruce usando un dispositivo Taser contra un funcionario municipal en Surco.

Nelson Quiroz

captura

captura

El alcalde del distrito limeño de Surco, Carlos Bruce, quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video donde aparece disparando una pistola de electrochoque contra uno de sus asesores durante una reunión privada.

Las imágenes muestran al jefe comunal utilizando un dispositivo tipo Taser contra Arturo Bobbio, asesor y gerente municipal, quien cae al suelo tras recibir la descarga eléctrica.

El registro, grabado en una oficina y frente a otras personas, rápidamente se difundió en redes sociales, generando críticas y debate sobre el uso de este tipo de armas.

ADN

munisurco

El episodio ocurre pocos días después de que la municipalidad de Surco presentara oficialmente 150 pistolas eléctricas y cámaras corporales para el serenazgo del distrito, convirtiéndose en una de las primeras comunas peruanas en incorporar este equipamiento no letal para seguridad ciudadana.

Revisa también

ADN

Tras la viralización del video, Bruce, quien además suena como posible candidato a la alcaldía de Lima, aseguró que las imágenes fueron “editadas y sacadas de contexto”. A través de redes sociales, afirmó que se trató de una “simulación voluntaria” realizada en un ambiente privado y de confianza.

“En ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores”, sostuvo el alcalde, defendiendo que la dinámica buscaba mostrar el funcionamiento de los dispositivos.

Por su parte, Arturo Bobbio respaldó públicamente la versión del jefe local y aseguró que el ensayo formaba parte de una demostración previa a una actividad comunicacional. Incluso afirmó que aceptó voluntariamente participar y defendió el uso de armas no letales para enfrentar delitos urbanos.

Pese a las explicaciones, el registro abrió una fuerte discusión en Perú sobre los límites en el uso de pistolas de electrochoque y el manejo que autoridades públicas hacen de este tipo de armamento, especialmente en medio del avance de políticas de seguridad impulsadas por distintas municipalidades.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad