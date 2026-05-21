VIDEO. “Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo”: Fito Páez protagonizó polémico concierto en Buenos Aires

El artista argentina fue pifeado durante su último show ofrecido en Argentina. Páez está presentando su nuevo disco, Novela.

Nicolás Lara Córdova

Este miércoles, Fito Páez ofreció un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde presentó su más reciente álbum de estudio, Novela.

El artista argentino interpretó desde el inicio las canciones de su nuevo trabajo, algo que no agradó a parte de sus fanáticos, quienes esperaban escuchar algunos de sus clásicos. Debido a esto, comenzaron a pifear al cantante.

Ante la situación, y lejos de calmar a los asistentes, Fito Páez emitió una declaración que enervó aún más a quienes lo estaban pifiando tras terminar la presentación de su álbum.

“Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar... No te escucho, man”, comentó.

Tras interpretar por completo su nuevo disco, el cantante finalmente comenzó a tocar sus mayores éxitos, en un concierto que quedará para el recuerdo.

