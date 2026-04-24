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Es hija de un exgoleador de Colo Colo y hoy brilla con La Roja Femenina: debut soñado en el Sudamericano Sub 17

La selección chilena que dirige Vanessa Arauz debutó en el certamen juvenil con una contundente goleada sobre Bolivia. Catalina Muñoz, hija de Carlos Muñoz, marcó un triplete.

Bastián Lizama

@LaRoja

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La selección chilena femenina tuvo un estreno soñado en el Sudamericano Sub 17, al golear por 8-1 a Bolivia en su primer partido por el Grupo A, disputado en el Estadio CARFEM de Ypané, en Paraguay.

La gran figura del equipo que dirige Vanessa Arauz fue Catalina Muñoz, hija del recordado exgoleador de Colo Colo y actual delantero de Santiago Morning, Carlos Muñoz, quien se lució con un triplete a los 28’, 34’ y 76’, este último de penal.

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El resto de los goles del combinado nacional fueron obra de Martina Carmona (11′), Kiara Concha (24′ y 30′), Antonella Martínez (48′) y Amparo Abarca (61′). El descuento del elenco altiplánico fue obra de Jharely Torrico (57′).

Tras su goleada, La Roja quedó provisoriamente en el primer lugar del Grupo A con 3 puntos, a la espera del encuentro entre Argentina y Paraguay, programado para esta tarde a las 19:00 horas. El otro integrante del grupo, Colombia, tuvo fecha libre.

El siguiente desafío de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 17 será precisamente ante las “Cafeteras”, el próximo martes 28 de abril a las 19:00 horas, en el Estadio CARFEM de Ypané.

Revisa los goles del triunfo de Chile ante Bolivia en el Sudamericano Femenino Sub 17

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