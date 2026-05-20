Vuelco en el futuro de Felipe Loyola: puede dejar Italia y un gigante va por su fichaje

Felipe Loyola dejó Independiente a inicios de año para vivir su primera aventura en el fútbol europeo. El volante chileno fichó por el Pisa de Italia, pero allí vivió una amarga temporada y terminó sufriendo la pérdida de la categoría, descendiendo a la Serie B.

En ese escenario, y a menos de seis meses de su llegada al elenco italiano, el ex Huachipato podría darle un nuevo giro a su carrera y retornar a Argentina, donde es seguido de cerca por un gigante del país trasandino.

Según informó el periodista César Luis Merlo, “Boca busca reforzar el lateral derecho y la prioridad es Felipe Loyola”. Aunque el seleccionado nacional no es especialista en ese puesto, su polifuncionalidad le ha permitido desempeñarse en esa posición tanto en La Roja como en Huachipato.

“En caso de que el futbolista dé luz verde para volver a Sudamérica, la intención es intentar comprarle el pase al equipo italiano, que descendió a la Serie B”, agregó el comunicador.

Cabe recordar que el presidente del cuadro xeneize, Juan Román Riquelme, ya había intentado fichar a Loyola antes de que partiera a Europa, pero sin éxito. Ahora, tendría una oportunidad real de incorporar al formado en Colo Colo, considerando que el Pisa podría estar obligado a vender a alguna de sus estrellas para ajustar su presupuesto tras descender a la Serie B.

De momento, el principal obstáculo de Boca para reforzarse con el chileno es que el jugador tiene contrato vigente hasta junio de 2030 y el club italiano realizó una inversión cercana a los 10 millones de euros por su pase, lo que hace pensar que una eventual operación se concretaría mediante un préstamo.