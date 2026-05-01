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Duro golpe a Loyola en Italia: Pisa sentencia su descenso tras nueva derrota

El elenco del chileno disputará la Serie B la próxima temporada.

Felipe Romo

Getty Images

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Felipe Loyola cerrará una compleja temporada en el fútbol italiano, ya que su equipo cayó por 2-1 como local ante el Lecce y sentenció su descenso a tres fechas del final del torneo.

La visita abrió la cuenta en los 52´con anotación de Lameck Banda, pero los “Nerazzurri” respondieron rápidamente y empataron cuatro minutos después mediante Mehdi Léris.

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Las esperanzas del Pisa se desmoronaron en el 65´, cuando Walid Cheddira marcó el gol de la victoria del Lecce. Loyola observó todo el partido desde el banco de suplentes.

El equipo del chileno quedó a 14 puntos de la salvación con solamente 9 en juego, y selló la pérdida de la categoría. Sólo podrán discutir no quedar colistas de la Serie A con el Chievo Verona.

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El futbolista de 25 años cerrará una temporada para el olvido, ya que pudo disputar nueve partidos de 15 posibles, por lo que su futuro podría estar lejos de Italia.

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