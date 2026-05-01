Duro golpe a Loyola en Italia: Pisa sentencia su descenso tras nueva derrota
El elenco del chileno disputará la Serie B la próxima temporada.
Felipe Loyola cerrará una compleja temporada en el fútbol italiano, ya que su equipo cayó por 2-1 como local ante el Lecce y sentenció su descenso a tres fechas del final del torneo.
La visita abrió la cuenta en los 52´con anotación de Lameck Banda, pero los “Nerazzurri” respondieron rápidamente y empataron cuatro minutos después mediante Mehdi Léris.
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Las esperanzas del Pisa se desmoronaron en el 65´, cuando Walid Cheddira marcó el gol de la victoria del Lecce. Loyola observó todo el partido desde el banco de suplentes.
El equipo del chileno quedó a 14 puntos de la salvación con solamente 9 en juego, y selló la pérdida de la categoría. Sólo podrán discutir no quedar colistas de la Serie A con el Chievo Verona.
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El futbolista de 25 años cerrará una temporada para el olvido, ya que pudo disputar nueve partidos de 15 posibles, por lo que su futuro podría estar lejos de Italia.
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