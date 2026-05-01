Duro golpe a Loyola en Italia: Pisa sentencia su descenso tras nueva derrota

Felipe Loyola cerrará una compleja temporada en el fútbol italiano, ya que su equipo cayó por 2-1 como local ante el Lecce y sentenció su descenso a tres fechas del final del torneo.

La visita abrió la cuenta en los 52´con anotación de Lameck Banda, pero los “Nerazzurri” respondieron rápidamente y empataron cuatro minutos después mediante Mehdi Léris.

Las esperanzas del Pisa se desmoronaron en el 65´, cuando Walid Cheddira marcó el gol de la victoria del Lecce. Loyola observó todo el partido desde el banco de suplentes.

El equipo del chileno quedó a 14 puntos de la salvación con solamente 9 en juego, y selló la pérdida de la categoría. Sólo podrán discutir no quedar colistas de la Serie A con el Chievo Verona.

El futbolista de 25 años cerrará una temporada para el olvido, ya que pudo disputar nueve partidos de 15 posibles, por lo que su futuro podría estar lejos de Italia.