Jugó cuatro Copas del Mundo, es leyenda en su país y no estará en el Mundial 2026: el motivo

Tras disputar cuatro Mundiales seguidos, la leyenda de Suiza, Xherdan Shaqiri, no dirá presente en la Copa del Mundo 2026. La selección helvética publicó su nómina este miércoles y muchos extrañaron el nombre del mediocampista de 34 años.

El exvolante del Liverpool, Inter de Milán y Bayern Múnich no jugará la cita planetaria este año porque en 2024 renunció a su selección para darle espacio a las nuevas generaciones.

Justin Setterfield Ampliar

Shaqiri defendió a Suiza en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, disputó tres veces la Eurocopa (2016, 2020 y 2024). En total, jugó 125 partidos con la selección suiza y marcó 32 goles.

El "Messi de los Alpes", apodo que recibió en sus mejores años, actualmente juega en la Primera División de su país, vistiendo la camiseta del Basilea.

Revisa la nómina de Suiza para el Mundial 2026