Unai Emery lo ha vuelto a hacer. Este miércoles, Aston Villa se consagró campeón de la Europa League tras derrotar por 3-0 al Friburgo y volvió a levantar un título continental después de 44 años.

La última vez que los “Villanos” habían celebrado en Europa fue en la temporada 1981-1982, cuando conquistaron la antigua Copa de Europa, hoy conocida como Champions League.

Además de significar un título histórico para el club de Birmingham, la conquista también le permitió a Emery ampliar su legado como el entrenador más ganador en la historia de la competencia, alcanzando cinco títulos.

Los encargados de desatar los festejos en el Trupas Stadium de Estambul fueron Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers, autores de los goles que sentenciaron la contundente victoria inglesa sobre el conjunto alemán.

¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, EMILIANO!! ¡¡BUENDÍA Y UN ZURDAZO INCREÍBLE AL ÁNGULO PARA EL 2-0 DE ASTON VILLA VS. FRIBURGO EN LA FINAL DE LA #UELxESPN!!



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Por si fuera poco, este título también le entregará a la Premier League un sexto cupo para la próxima edición de la Champions League, donde a falta de una fecha el Bournemouth aparece con la primera opción de quedarse con ese boleto.