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VIDEO. Unai Emery lo hizo de nuevo: Aston Villa arrasa al Friburgo y alza su primera Europa League

El entrenador español volvió a agrandar su leyenda en la competencia y ya suma cinco títulos del torneo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Robbie Jay Barratt - AMA

Unai Emery lo ha vuelto a hacer. Este miércoles, Aston Villa se consagró campeón de la Europa League tras derrotar por 3-0 al Friburgo y volvió a levantar un título continental después de 44 años.

La última vez que los “Villanos” habían celebrado en Europa fue en la temporada 1981-1982, cuando conquistaron la antigua Copa de Europa, hoy conocida como Champions League.

Además de significar un título histórico para el club de Birmingham, la conquista también le permitió a Emery ampliar su legado como el entrenador más ganador en la historia de la competencia, alcanzando cinco títulos.

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Los encargados de desatar los festejos en el Trupas Stadium de Estambul fueron Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers, autores de los goles que sentenciaron la contundente victoria inglesa sobre el conjunto alemán.

Por si fuera poco, este título también le entregará a la Premier League un sexto cupo para la próxima edición de la Champions League, donde a falta de una fecha el Bournemouth aparece con la primera opción de quedarse con ese boleto.

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