La feroz respuesta de Marité Matus tras dichos de Camilo Huerta sobre millonaria pensión de Vidal: “No le quedan neuronas...”

Camilo Huerta realizó controversiales declaraciones durante el último capítulo de “Vecinos al Límite” acerca de una millonaria pensión que recibe Marité Matus de Arturo Vidal.

“Vienen de ambientes muy precarios y después con la plata se tergiversa todo. ¡Es utópico! Se echan 200 o 300 millones en el casino en una noche fácilmente“, afirmó.

Estas palabras no sentaron bien en la influencer, con quien estuvo casado alrededor de un año y medio, hasta que hicieron oficial su separación en julio de 2025.

Marité Matus utilizó su cuenta persona de Instagram para desmentir los dichos del personal trainer, así como para dejarle un potente recado por sus actitudes.

“Esto ya sobrepasó todos los límites. Siempre he sabido que a este personaje le faltan palos para el puente, pero sinceramente creo que el problema es mucho más grave”, comenzó.

La también empresaria inmobiliaria afirmó que estos dichos “son una irresponsabilidad enorme con una clara intención de perjudicarme”.

“Pareciera que con tanto exceso ya no le quedan neuronas suficientes para pensar ni medir las graves consecuencias que algo así puede traer para mí y para mis hijos. Pero también entiendo que estoy hablando de una persona básica y profundamente mala”, Sentenció Matus.