¿Volverá a la órbita de Colo Colo? Exseleccionado chileno vive una “pesadilla” en Talleres de Córdoba y negocia por su continuidad / Cesar Heredia

Talleres de Córdoba vive un complejo presente luego de haber quedado fuera de los playoffs del Torneo de Apertura ante su clásico rival, Belgrano.

Dicha situación propició la salida de la banca de Carlos Tevez y el cierre de semestre fue aún peor, pues este miércoles quedaron eliminados en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina tras caer goleados por 3-0 ante Atlético Tucumán en Rosario.

“Nos duele. Es medio trágico todo, esperábamos ganar para darle una alegría a la gente e irnos de la mejor manera, pero chocamos con una pared. Queda volver en la pretemporada y hacerlo de la mejor manera”, aseguró tras el encuentro el exseleccionado chileno Matías Catalán.

Tras una grave lesión que lo aquejó en 2024, el central se afianzó como titular en la zaga de la “T”, jugando 19 partidos en lo que va de la temporada a sus 33 años, reconociendo que está negociando por su continuidad, considerando que su contrato expira en diciembre.

“Me queda poco de contrato, cuando el año pasado volví de mi lesión renové. Lo hablaremos puertas adentro, pero soy un agradecido de Talleres. Veremos cómo se da todo”, recalcó Matías Catalán en torno a una situación que podría hacer resurgir su nombre como refuerzo de Colo Colo, donde ya sonó en el mercado de fichajes del verano pasado.