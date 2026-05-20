¡Histórico! Coquimbo Unido clasifica a octavos de final de Copa Libertadores a falta de una fecha

Este miércoles, Coquimbo Unido aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores incluso antes de disputar la última fecha, gracias al empate entre Nacional y Universitario.

Uruguayos y peruanos igualaron sin goles en Montevideo, resultado que le permitió a los “Piratas” garantizar como mínimo el segundo lugar del Grupo B, gracias a los 10 puntos obtenidos tras la goleada sobre Deportes Tolima.

Tanto el “Bolso” como el elenco “Crema” quedaron con cinco unidades, cifra que hace imposible que alcancen al conjunto aurinegro en la tabla. De hecho, Coquimbo Unido solo podría perder el liderato de la zona si cae en su visita a Nacional y Tolima derrota a Universitario en Perú logrando además superar la diferencia de goles del cuadro chileno.

Se trata de un resultado histórico para Coquimbo Unido, que en apenas su segunda participación en la Copa Libertadores consiguió sus primeros triunfos en el certamen y selló una inédita clasificación a los octavos de final.