La legión de chilenos que animará el inicio del fútbol argentino en 2026: contingente histórico
Este jueves comenzará el Torneo Apertura de la Liga Argentina con varios jugadores chilenos como protagonistas.
Vuelve el fútbol al otro lado de la cordillera. Este jueves 22 de enero, se dará inicio al Torneo Apertura de la Liga Argentina 2026, que marcará el estreno oficial de los equipos trasandinos en la temporada y tendrá a varios chilenos como protagonistas.
Para esta ocasión, el torneo de la Primera División del fútbol argentino contará con la presencia de 19 futbolistas nacionales, una cifra histórica y que podría cambiar en los próximos días considerando que el mercado de pases continúa abierto.
Revisa también:
Dentro de los chilenos que verán acción en tierras trasandinas destacan cuatro caras nuevas: Brayan Cortés (Argentinos Juniors), Vicente Pizarro (Rosario Central), Matías Sepúlveda (Lanús) y Nicolás Guerra (Instituto). Estos tres últimos vivirán su primera experiencia en el exterior.
También aparecen otros nombres ya afianzados como Gabriel Arias (Newell’s), Carlos Palacios (Boca Juniors), Luciano Cabral (Independiente), Leonardo Gil (Huracán) y Matías Catalán (Talleres). Además, hay dos chilenos que retornaron de sus préstamos en el exterior: Bruno Barticciotto (Talleres) y Lautaro Pastrán (Belgrano).
Caso aparte es el de Paulo Díaz (River Plate) y Alex Ibacache (Belgrano), quienes deberán buscar nuevo club al no ser considerados en sus respectivos clubes y podrían sumarse a las salidas ya confirmadas de Felipe Loyola al Pisa de Italia y Pablo Galdames al Burgos de España.
La legión chilena en Argentina para este 2026
- Carlos Palacios | Boca Juniors
- Williams Alarcón | Boca Juniors
- Paulo Díaz | River Plate*
- Luciano Cabral | Independiente
- Lautaro Millán | Independiente
- César Pérez | Defensa y Justicia
- Diego Valdés | Vélez Sarsfield
- Claudio Baeza | Vélez Sarsfield
- Bruno Barticciotto | Talleres
- Ulises Ortegoza | Talleres
- Matías Catalán | Talleres
- Brayan Cortés | Argentinos Juniors
- Lautaro Pastrán | Belgrano
- Alex Ibacache | Belgrano*
- Leonardo Gil | Huracán
- Guillermo Soto | Tigres
- Gabriel Arias | Newell’s
- Matías Sepúlveda | Lanús
- Vicente Pizarro | Rosario Central
Así se jugará la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Argentina
Jueves 22 de enero
- 17.00 | Aldosivi vs. Defensa y Justicia – Interzonal
- 20.00 | Unión vs. Platense – Zona A
- 20.00 | Banfield vs. Huracán – Zona B
- 22.15 | Central Córdoba vs. Gimnasia (M) – Zona A
- 22.15 | Instituto vs. Vélez Sarsfield – Zona A
Viernes 23 de enero
- 19.00 | San Lorenzo vs. Lanús – Zona A
- 20.00 | Independiente vs. Estudiantes – Zona A
- 22.15 | Talleres vs. Newell’s – Zona A
- 22.15 | Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán – Zona B
Sábado 24 de enero
- 17.00 | Barracas Central vs. River Plate – Zona B
- 19.30 | Gimnasia vs. Racing – Zona B
- 22.00 | Rosario Central vs. Belgrano – Zona B
Domingo 25 de enero
- 18.30 | Boca Juniors vs. Deportivo Riestra – Zona A
- 21.00 | Tigre vs. Estudiantes (Río IV) – Zona B
- 21.00 | Argentinos Juniors vs. Sarmiento – Zona B
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.