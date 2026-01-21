La legión de chilenos que animará el inicio del fútbol argentino en 2026: contingente histórico

Vuelve el fútbol al otro lado de la cordillera. Este jueves 22 de enero, se dará inicio al Torneo Apertura de la Liga Argentina 2026, que marcará el estreno oficial de los equipos trasandinos en la temporada y tendrá a varios chilenos como protagonistas.

Para esta ocasión, el torneo de la Primera División del fútbol argentino contará con la presencia de 19 futbolistas nacionales, una cifra histórica y que podría cambiar en los próximos días considerando que el mercado de pases continúa abierto.

Dentro de los chilenos que verán acción en tierras trasandinas destacan cuatro caras nuevas: Brayan Cortés (Argentinos Juniors), Vicente Pizarro (Rosario Central), Matías Sepúlveda (Lanús) y Nicolás Guerra (Instituto). Estos tres últimos vivirán su primera experiencia en el exterior.

También aparecen otros nombres ya afianzados como Gabriel Arias (Newell’s), Carlos Palacios (Boca Juniors), Luciano Cabral (Independiente), Leonardo Gil (Huracán) y Matías Catalán (Talleres). Además, hay dos chilenos que retornaron de sus préstamos en el exterior: Bruno Barticciotto (Talleres) y Lautaro Pastrán (Belgrano).

Caso aparte es el de Paulo Díaz (River Plate) y Alex Ibacache (Belgrano), quienes deberán buscar nuevo club al no ser considerados en sus respectivos clubes y podrían sumarse a las salidas ya confirmadas de Felipe Loyola al Pisa de Italia y Pablo Galdames al Burgos de España.

La legión chilena en Argentina para este 2026

Carlos Palacios | Boca Juniors

Williams Alarcón | Boca Juniors

Paulo Díaz | River Plate*

Luciano Cabral | Independiente

Lautaro Millán | Independiente

César Pérez | Defensa y Justicia

Diego Valdés | Vélez Sarsfield

Claudio Baeza | Vélez Sarsfield

Bruno Barticciotto | Talleres

Ulises Ortegoza | Talleres

Matías Catalán | Talleres

Brayan Cortés | Argentinos Juniors

Lautaro Pastrán | Belgrano

Alex Ibacache | Belgrano*

Leonardo Gil | Huracán

Guillermo Soto | Tigres

Gabriel Arias | Newell’s

Matías Sepúlveda | Lanús

Vicente Pizarro | Rosario Central

Así se jugará la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Argentina

Jueves 22 de enero

17.00 | Aldosivi vs. Defensa y Justicia – Interzonal

20.00 | Unión vs. Platense – Zona A

20.00 | Banfield vs. Huracán – Zona B

22.15 | Central Córdoba vs. Gimnasia (M) – Zona A

22.15 | Instituto vs. Vélez Sarsfield – Zona A

Viernes 23 de enero

19.00 | San Lorenzo vs. Lanús – Zona A

20.00 | Independiente vs. Estudiantes – Zona A

22.15 | Talleres vs. Newell’s – Zona A

22.15 | Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán – Zona B

Sábado 24 de enero

17.00 | Barracas Central vs. River Plate – Zona B

19.30 | Gimnasia vs. Racing – Zona B

22.00 | Rosario Central vs. Belgrano – Zona B

Domingo 25 de enero