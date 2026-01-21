;

La legión de chilenos que animará el inicio del fútbol argentino en 2026: contingente histórico

Este jueves comenzará el Torneo Apertura de la Liga Argentina con varios jugadores chilenos como protagonistas.

Bastián Lizama

@RosarioCentral

@RosarioCentral

Vuelve el fútbol al otro lado de la cordillera. Este jueves 22 de enero, se dará inicio al Torneo Apertura de la Liga Argentina 2026, que marcará el estreno oficial de los equipos trasandinos en la temporada y tendrá a varios chilenos como protagonistas.

Para esta ocasión, el torneo de la Primera División del fútbol argentino contará con la presencia de 19 futbolistas nacionales, una cifra histórica y que podría cambiar en los próximos días considerando que el mercado de pases continúa abierto.

Revisa también:

ADN

Dentro de los chilenos que verán acción en tierras trasandinas destacan cuatro caras nuevas: Brayan Cortés (Argentinos Juniors), Vicente Pizarro (Rosario Central), Matías Sepúlveda (Lanús) y Nicolás Guerra (Instituto). Estos tres últimos vivirán su primera experiencia en el exterior.

También aparecen otros nombres ya afianzados como Gabriel Arias (Newell’s), Carlos Palacios (Boca Juniors), Luciano Cabral (Independiente), Leonardo Gil (Huracán) y Matías Catalán (Talleres). Además, hay dos chilenos que retornaron de sus préstamos en el exterior: Bruno Barticciotto (Talleres) y Lautaro Pastrán (Belgrano).

Caso aparte es el de Paulo Díaz (River Plate) y Alex Ibacache (Belgrano), quienes deberán buscar nuevo club al no ser considerados en sus respectivos clubes y podrían sumarse a las salidas ya confirmadas de Felipe Loyola al Pisa de Italia y Pablo Galdames al Burgos de España.

La legión chilena en Argentina para este 2026

  • Carlos Palacios | Boca Juniors
  • Williams Alarcón | Boca Juniors
  • Paulo Díaz | River Plate*
  • Luciano Cabral | Independiente
  • Lautaro Millán | Independiente
  • César Pérez | Defensa y Justicia
  • Diego Valdés | Vélez Sarsfield
  • Claudio Baeza | Vélez Sarsfield
  • Bruno Barticciotto | Talleres
  • Ulises Ortegoza | Talleres
  • Matías Catalán | Talleres
  • Brayan Cortés | Argentinos Juniors
  • Lautaro Pastrán | Belgrano
  • Alex Ibacache | Belgrano*
  • Leonardo Gil | Huracán
  • Guillermo Soto | Tigres
  • Gabriel Arias | Newell’s
  • Matías Sepúlveda | Lanús
  • Vicente Pizarro | Rosario Central

Así se jugará la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Argentina

Jueves 22 de enero

  • 17.00 | Aldosivi vs. Defensa y Justicia – Interzonal
  • 20.00 | Unión vs. Platense – Zona A
  • 20.00 | Banfield vs. Huracán – Zona B
  • 22.15 | Central Córdoba vs. Gimnasia (M) – Zona A
  • 22.15 | Instituto vs. Vélez Sarsfield – Zona A

Viernes 23 de enero

  • 19.00 | San Lorenzo vs. Lanús – Zona A
  • 20.00 | Independiente vs. Estudiantes – Zona A
  • 22.15 | Talleres vs. Newell’s – Zona A
  • 22.15 | Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán – Zona B

Sábado 24 de enero

  • 17.00 | Barracas Central vs. River Plate – Zona B
  • 19.30 | Gimnasia vs. Racing – Zona B
  • 22.00 | Rosario Central vs. Belgrano – Zona B

Domingo 25 de enero

  • 18.30 | Boca Juniors vs. Deportivo Riestra – Zona A
  • 21.00 | Tigre vs. Estudiantes (Río IV) – Zona B
  • 21.00 | Argentinos Juniors vs. Sarmiento – Zona B

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad