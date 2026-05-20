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VIDEOS. O’Higgins se derrumba en Montevideo: cae ante un eliminado Boston River y complica su futuro en la Copa Sudamericana

El equipo de Lucas Bovaglio dejó escapar la gran oportunidad de tomar el liderato del Grupo C.

Bastián Lizama

@bostonriver

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O’Higgins sufrió un duro traspié en sus aspiraciones de avanzar en la Copa Sudamericana 2026. Por la quinta fecha del torneo continental, el cuadro de Rancagua cayó por 3-2 ante un eliminado Boston River en el Estadio Centenario de Montevideo y perdió la gran chance de tomar el liderato del Grupo C.

El equipo de Lucas Bovaglio dominó el inicio y generó las principales ocasiones de riesgo. Sin embargo, fue el elenco charrúa el que golpeó primero con un golazo de Facundo Muñoa (20′), quien se abrió paso entre la defensa rancagüina con una gran maniobra individual y sacó un zurdazo al primer palo que dejó sin opciones a Omar Carabalí.

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El panorama se volvió aún más complejo para el conjunto chileno en el cierre del primer tiempo. A los 41′, Yair González aprovechó un veloz contragolpe de Boston River y, con un potente disparo, puso el 2-0 para los locales.

En el complemento, el “Capo de Provincia” encontró una cuota de ilusión con el descuento de Thiago Vecino (46′). No obstante, Boston River respondió rápidamente con el tanto de Gastón Ramírez (64′), quien probó desde fuera del área y encontró una débil respuesta de Carabalí para poner el 3-1.

Sobre el final, el combinado nacional volvió a descontar mediante un cabezazo de Arnaldo Castillo (78′), pero no le alcanzó para llegar al empate y terminó lamentando una dura caída en tierras charrúas.

Con esta derrota, O’Higgins cayó al tercer lugar del Grupo C con 7 puntos, por detrás de Millonarios (8) y del líder Sao Paulo (9). Boston River, con 3 unidades, ya no tiene opciones de avanzar pese a sumar su primera victoria.

De esta manera, los “Celestes” se jugarán la clasificación en la última fecha, cuando visiten al conjunto colombiano el próximo martes 26 de mayo desde las 18:00 horas en Bogotá. En paralelo, Sao Paulo recibirá al equipo uruguayo en el Morumbí.

Revisa los goles de la caída de O’Higgins ante Boston River





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