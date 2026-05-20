O’Higgins sufrió un duro traspié en sus aspiraciones de avanzar en la Copa Sudamericana 2026. Por la quinta fecha del torneo continental, el cuadro de Rancagua cayó por 3-2 ante un eliminado Boston River en el Estadio Centenario de Montevideo y perdió la gran chance de tomar el liderato del Grupo C.

El equipo de Lucas Bovaglio dominó el inicio y generó las principales ocasiones de riesgo. Sin embargo, fue el elenco charrúa el que golpeó primero con un golazo de Facundo Muñoa (20′), quien se abrió paso entre la defensa rancagüina con una gran maniobra individual y sacó un zurdazo al primer palo que dejó sin opciones a Omar Carabalí.

El panorama se volvió aún más complejo para el conjunto chileno en el cierre del primer tiempo. A los 41′, Yair González aprovechó un veloz contragolpe de Boston River y, con un potente disparo, puso el 2-0 para los locales.

En el complemento, el “Capo de Provincia” encontró una cuota de ilusión con el descuento de Thiago Vecino (46′). No obstante, Boston River respondió rápidamente con el tanto de Gastón Ramírez (64′), quien probó desde fuera del área y encontró una débil respuesta de Carabalí para poner el 3-1.

Sobre el final, el combinado nacional volvió a descontar mediante un cabezazo de Arnaldo Castillo (78′), pero no le alcanzó para llegar al empate y terminó lamentando una dura caída en tierras charrúas.

Con esta derrota, O’Higgins cayó al tercer lugar del Grupo C con 7 puntos, por detrás de Millonarios (8) y del líder Sao Paulo (9). Boston River, con 3 unidades, ya no tiene opciones de avanzar pese a sumar su primera victoria.

De esta manera, los “Celestes” se jugarán la clasificación en la última fecha, cuando visiten al conjunto colombiano el próximo martes 26 de mayo desde las 18:00 horas en Bogotá. En paralelo, Sao Paulo recibirá al equipo uruguayo en el Morumbí.

Revisa los goles de la caída de O’Higgins ante Boston River

¡GOLAZO DE BOSTON RIVER!



Facundo Munoa entró hasta el área y avanzó a pura gambeta para luego sacar un remate rasante que superó a Carabalí y anotar el 1-0 sobre O'Higgins en El Centenario.



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¡LLEGÓ EL SEGUNDO PARA BOSTON RIVER!



Yair González aprovechó un rápido contragolpe y con un remate potente anotó el 2-0 parcial sobre O'Higgins en el Centenario.



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¡DESCUENTO DE O'HIGGINS QUE SE METE EN EL PARTIDO! ⚽



Thiago Vecino, comenzando el segundo tiempo, anotó el 1-2 ante Boston River y va por más en el Centenario.



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¡ZAPATAZO Y LLEGÓ EL TERCERO DE BOSTON RIVER!



Gastón Ramírez se atrevió desde fuera del área y encontró una débil respuesta de Carabalí para anotar el 3-1 sobre O'Higgins en el Centenario.



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