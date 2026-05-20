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VIDEO. Un ex DT de la U explota en plena entrevista y su reacción ya es viral: “Sos maldito, mala leche”

Sergio Markarián tuvo un fuerte cruce en un programa uruguayo con el periodista Julio Ríos, quien le recordó un polémico episodio de su carrera.

Bastián Lizama

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El exentrenador de Universidad de Chile, Sergio Markarián, reapareció en las últimas horas en una entrevista para un medio uruguayo, pero terminó protagonizando un tenso cruce con un periodista que le recordó uno de los episodios más duros de su carrera.

El estratega de 81 años, que fue campeón con los azules en el Torneo Apertura de 2009, debatía sobre cuestiones tácticas en el programa “Las voces del fútbol” de El Espectador Deportes. Sin embargo, durante la conversación, el comunicador Julio Ríos le recordó el famoso clásico que Peñarol le ganó a Nacional con 8 jugadores.

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En primera instancia, Markarián indicó que Nacional nunca fue capaz de ganarle un partido a su Danubio, aunque esas palabras fueron refutadas por el periodista, quien le enrostró que en 1987, cuando el técnico dirigía al “Bolso”, perdió un clásico jugando con 3 hombres más.

“Sos maldito. Sabés una cosa, de ese partido hablan todos, menos los jugadores de Peñarol que jugaron. Y no lo voy a decir. Es de mala leche lo que estás haciendo. Sos mala leche. Tengo en mi vida una sola macana, que es esa, y me la meten todos los que quieren joderme. Y me estás jodiendo”, respondió el exDT de la U.

“No vengo más, sos mal tipo. Una pérdida me dijiste y no fue con ese equipo. Yo sé lo que pasó ese día y no lo puedo decir. Yo que hiciste es de mala leche”, agregó Markarián. La discusión terminó cuando el entrenador amenazó con irse y Ríos terminó la nota, enviando el programa a la pausa.

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