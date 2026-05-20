Comité de Ministros rechaza en bloque reclamaciones ambientales contra tres megaproyectos

El Comité de Ministros sesionó por quinta vez bajo la actual administración del Presidente José Antonio Kast con “un foco estrictamente resolutivo”. En la cita, los secretarios de Estado analizaron y rechazaron por completo los recursos de reclamación administrativos que pesaban sobre tres importantes proyectos con calificación ambiental aprobada. La decisión deja a firme las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA)de proyectos que suman US$2.828 millones .

De acuerdo con lo detallado por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías, el rechazo de estas impugnaciones forma parte de una estrategia para acelerar la resolución de controversias pendientes. En menos de 50 días, la instancia ha sesionado en cinco oportunidades para limpiar el catastro de reclamaciones, “logrando destrabar 12 iniciativas de inversión por más de US$6.200 millones que se encontraban con recursos administrativos detenidos”.

Los cuestionamientos desestimados por el Comité

La mesa técnica, presidida por el ministro (s) del Medio Ambiente, José Ignacio Vial Barros, evaluó los reparos presentados por diversas organizaciones y particulares conforme a las facultades que le otorga la Ley N°19.300. Las reclamaciones ambientales que resultaron desestimadas afectaban el desarrollo de los siguientes complejos residenciales e industriales:

1. Minería Subterránea: Ciclón Exploradora (US$125 millones)

El proyecto: Consiste en la explotación de dos minas subterráneas para la extracción y beneficio de minerales polimetálicos (principalmente cobre, zinc, plata, plomo y oro) entre las regiones de Antofagasta y Atacama.

Consiste en la explotación de dos minas subterráneas para la extracción y beneficio de minerales polimetálicos (principalmente cobre, zinc, plata, plomo y oro) entre las regiones de Antofagasta y Atacama. Resolución del Comité: Se desestimaron los recursos de reclamación en contra de su Estudio de Impacto Ambiental, validando su proyección de operación de 16 años.

2. Energía e Hidrógeno Verde: Planta Volta (US$2.500 millones)

El proyecto: Megacomplejo de amoníaco e hidrógeno verde ubicado en la Región de Antofagasta, que contempla una planta solar fotovoltaica de 600 MW emplazada sobre 900 hectáreas, además de un ducto de transporte hacia el puerto de Mejillones.

Megacomplejo de amoníaco e hidrógeno verde ubicado en la Región de Antofagasta, que contempla una planta solar fotovoltaica de 600 MW emplazada sobre 900 hectáreas, además de un ducto de transporte hacia el puerto de Mejillones. Resolución del Comité: Los ministros rechazaron las impugnaciones, respaldando la viabilidad del diseño técnico y de almacenamiento. Al respecto, la ministra de Energía, Ximena Rincón, destacó que el avance de este tipo de proyectos dota al país de empleo y de la normativa lista para cuando esta tecnología sea plenamente competitiva en el mercado internacional.

3. Expansión Urbana: Urbanya Etapa 1 (US$203 millones)

El proyecto: Una urbanización residencial orientada a la construcción de 1.183 viviendas y equipamiento comunitario al oriente del estero Lampa, en la comuna de Pudahuel (RM).

Una urbanización residencial orientada a la construcción de 1.183 viviendas y equipamiento comunitario al oriente del estero Lampa, en la comuna de Pudahuel (RM). Resolución del Comité: Se rechazaron los reclamos que buscaban revertir su aprobación, validando los compromisos ambientales de la empresa, que incluyen la puesta en valor y resguardo de la Laguna Las Lilas.

El ministro (s) José Ignacio Vial resaltó que “la resolución eficiente de estas reclamaciones responde al compromiso del Ejecutivo de inyectar agilidad a los procesos de evaluación”. El foco de la instancia es entregar certezas jurídicas nítidas a todos los actores involucrados mediante fallos de alto rigor técnico.

En la sesión que disipó los flancos de reclamación de estos tres proyectos participaron activamente los ministros May Chomalí (Salud) , Daniel Mas (Economía y Minería) , Jaime Campos (Agricultura) y la titular de Energía , quienes recordaron que tras esta etapa administrativa, el Comité da por cumplido su rol de revisar las observaciones ciudadanas y técnicas que los reclamantes estimaban deficientes o no consideradas en las evaluaciones originales de las regiones.