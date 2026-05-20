“Es negligente con nosotros”: la indignación en Coquimbo Unido por el cambio en la programación de su visita a Everton / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Coquimbo Unido dio muestra de carácter al sumar su tercera victoria en una semana, considerando el haber jugado seguido en Copa de la Liga, Campeonato Nacional y Copa Sudamericana.

Sin embargo, los “piratas” no tienen descanso y este viernes 22 visitarán a Everton por la fecha 13, en Sausalito, antes de viajar a Uruguay para medirse con Nacional en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores el martes 26 de mayo.

Eso sí, Coquimbo Unido fue notificado del adelantamiento del encuentro contra los “ruleteros” de las 20:00 horas a las 15:00 horas.

Según información de ADN Deportes, esta modificación se produce por solicitud de Carabineros ante la Delegación Presidencial de Valparaíso por temas de seguridad derivados del despliegue por el feriado del 21 de mayo.

La decisión no cayó para nada bien en Coquimbo Unido. “Negligente para con nosotros, nos causa un daño deportivo infinito. No tenemos problemas con jugar cada 48 horas, pero cuando se planifica. La autoridad no entiende que esto es fútbol profesional y que somos un equipo de región, que tiene desplazamientos importantes en el campeonato. La ANFP no tiene respaldo para imponer criterios deportivos que parecen mínimos”, remarcó, en diálogo con ADN Deportes, el gerente deportivo de Coquimbo Unido, Pablo Ramírez.

Eso sí, más allá de las quejas, acatarán el cambio. “Vamos a aceptar, lo hablamos con el cuerpo técnico, les cayó como balde de agua fría. Nos causa un perjuicio gigante, pero vamos jugar donde y cuando quieran, pero la molestia es total. La autoridad, por desgracia, actuó con bastante poca responsabilidad y ni hablar de los tiempos que manejó”, cerró el dirigente “pirata”.