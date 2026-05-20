Una alumna de educación básica resultó herida a bala tras un violento incidente registrado a las afueras del Colegio Saint Christian College, en la comuna de La Granja, región Metropolitana, hecho que se habría originado por una riña entre estudiantes que luego escaló con la participación de apoderados.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el altercado comenzó al interior del establecimiento entre escolares y posteriormente se trasladó al exterior del recinto, donde intervinieron adultos.

En ese contexto se habría producido el disparo que terminó lesionando a una menor en uno de sus pies. Según testigos, el ataque habría sido ejecutado por una persona encapuchada que luego huyó del lugar. “El disparo fue una persona encapuchada, una mujer que escapó”, explicó Pablo Hernández, inspector de la puerta del establecimiento.

La situación generó alarma inmediata entre la comunidad escolar. Pablo Hernández, inspector del colegio, señaló que “fue todo muy rápido” y que la menor herida “está siendo atendida” por personal de emergencia, confirmando que la lesión se concentró en la zona de la pierna.

En paralelo, Roxana Muñoz, apoderada de una de las alumnas involucradas, relató que la situación se habría iniciado por una discusión entre estudiantes que terminó con la llegada de una familia al exterior del recinto. “No es normal que dos personas adultas vengan a amenazar a una niña de 11 años”, afirmó. Además, indicó que la menor herida no sería su hija, sino otra estudiante que habría recibido un impacto de bala, presuntamente de rebote.

Según el mismo testimonio, la alumna lesionada habría resultado consciente tras el disparo, mientras se investigan las circunstancias exactas del hecho y la participación de los adultos involucrados en la riña.

El caso se mantiene en desarrollo, mientras autoridades y equipos policiales trabajan para esclarecer cómo escaló el conflicto hasta terminar con una menor herida por arma de fuego en las inmediaciones del establecimiento educacional.