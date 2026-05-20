Un periodista deportivo mexicano fue víctima de un violento asalto mientras realizaba una transmisión en vivo del programa Activo Deportes, en un hecho ocurrido la noche del 19 de mayo en Cuernavaca, Morelos, que quedó registrado en pantalla y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El comunicador, identificado como Fernando Vargas Nolasco, se encontraba comentando un análisis de básquetbol desde su vehículo, el cual había estacionado en una estación de servicio debido a la lluvia.

En medio del enlace, un hombre armado abrió abruptamente la puerta del automóvil, lo intimidó y le exigió entregar sus pertenencias mientras la transmisión seguía activa.

En el registro se observa cómo el delincuente obliga al periodista a descender del vehículo y le sustrae su teléfono celular, cartera y otros objetos personales, además de apropiarse posteriormente del automóvil.

Durante el asalto, Vargas intentó mantener la calma y pidió al agresor que no lo dañara, mientras sus compañeros de estudio presenciaban en directo la escena sin poder intervenir.

Tras el hecho, el periodista fue auxiliado por personal de la Guardia Nacional y posteriormente realizó la denuncia correspondiente. A pesar de la violencia del episodio, no sufrió lesiones físicas, aunque sí un fuerte impacto emocional producto de lo ocurrido en plena transmisión.