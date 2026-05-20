Jordhy Thompson sueña con su revancha en Colo Colo: “Le fallé al hincha (...) Tiene que haber un interés del club también” / SOPA Images

Jordhy Thompson ha ido paulatinamente buscando enmendar una carrera deportiva que parecía torcerse años atrás cuando una acusación de violencia intrafamiliar terminó forzando su salida de Colo Colo.

En Rusia, el formado en el “Cacique” se transformó en padre y por estas horas anunció su matrimonio con Camila Sepúlveda, con quien vive en Rusia, siendo parte del Orenburg.

En lo que va de temporada, el futbolista de 21 años suma cinco goles en 31 partidos entre la Premier League y la Copa de Rusia, rendimiento que le hace soñar en grande, apuntando a tener una chance en La Roja.

“Cuando juego bien pienso que me pueden llamar y no ocurre, es un poco desmotivante, pero uno no pierde la ilusión de estar en la selección. Me encantaria estar ahí, aportar. Si el técnico no me llama, tendrán sus razones. Uno siempre desea estar en la selección, intento demostrar en todos los partidos que puedo ser una alternativa. Hay que tener la cabeza fuerte y seguir trabajando”, comentó, en diálogo con ADN Deportes, un Jordhy Thompson que sigue pendiente de la actualidad de Colo Colo.

“He visto que hay hartos juveniles en el primer equipo, es un orgullo llegar de la cantera al primer equipo, uno siente la camiseta de otra manera. Es algo muy especial”, destacó, comparándolo con su explosiva aparición en el “Cacique” en 2023.

“Muchas veces el jugador joven no dimensiona dónde está jugando, me pasó. Me llegó muy rápido todo, es muy difícil controlar eso. ¿Quién soy yo para dar un consejo? Que se enfoquen en estar en Colo Colo, porque después cuando uno se va es increíble lo mucho que se extraña”, planteó Jordhy Thompson, soñando con un regreso al cuadro albo.

“Tengo algo pendiente con Colo Colo, le fallé al hincha. He visto que la gente me pide que vuelva, pero no depende de mí. Las puertas siempre van a estar abiertas para Colo Colo, soy colocolino desde siempre, es imposible que le cierre la puerta a Colo Colo. Tiene que haber un interés del club también, no puedo tener solo yo el interés”, concluyó en ADN Deportes.