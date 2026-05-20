Megacorte de agua en Santiago: a qué hora comenzará la interrupción del servicio y cuáles son las 8 comunas afectadas

Tal y como lo anunció Aguas Andinas, la región Metropolitana vivirá un megacorte de agua en ocho de sus comunas durante los próximos días.

Mediante sus redes sociales, la empresa informó que “estamos renovando uno de los principales acueductos de la región Metropolitana para seguir fortaleciendo nuestra red de distribución de agua potable, que supera los 13 mil kilómetros".

Producto de lo anterior, es que se realizarán interrupciones en el servicio en sectores de: El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón.

“Estas obras beneficiarán a cerca de 143 mil clientes de sectores acotados de 8 comunas del sur de la ciudad y se realizarán de noche y durante el fin de semana, para reducir al mínimo su impacto”, detallaron desde Aguas Andinas.

¿Cuándo y a qué hora iniciará el corte de agua?

El megacorte de agua se producirá desde las 20:00 horas de este viernes 22 de mayo hasta las 08:00 horas del domingo 24 de mayo. De tal forma, la interrupción del servicio se podría prolongar por hasta 36 horas continuas.

Los sectores que se verán afectados por el corte de agua son los siguientes:

Los puntos de abastecimiento de agua en la región Metropolitana

Desde Aguas Andinas dieron a conocer diversos puntos de abastecimiento de agua para las comunas que se verán afectadas por el corte. A continuación, el detalle:

El Bosque

Temuco N° 810.

Jorge Teillier N° 924.

Vecinal Oriente N° 13340.

Juan Solar Parra N° 1228.

Baquedano N° 9664.

Agustín Calderón Rojas N° 11563.

Portales N° 1095.

Las Perlas N° 11270.

Las Esquilas N° 1430.

Juan Sebastián Bach N° 12015.

Las Pataguas N° 11882.

Llancahue esquina Indio Jerónimo.

Navarino N° 896.

Madrid N° 670.

Cacique Uno Pillán N° 10201.

Las Parcelas N° 1897.

General Carvajal N° 12054.

María Luisa Bombal N° 13149.

Av. Central N° 35.

Capricornio N° 9703.

Universo N° 10190.

Santa Elena N° 956.

La Cisterna

Fernández Albano esquina Gran Avenida.

Sergio Ceppi esquina Colón.

Iquique esquina Fuenzalida Urrejola.

Alcalde Barrera esquina Inés Rivas.

Julio Covarrubias esquina Vicuña Mackenna.

Inés Rivas esquina Rosario de Santa Fe.

Santa Anselma N° 377.

Pedro Aguirre Cerda esquina Gran Avenida.

Isabel la Católica esquina Chile España (Plaza Cervantes).

Ignacio Echeverría esquina Paraguay.

La Florida

Trinidad esquina Calle Uno.

San José de la Estrella esquina Sta. Raquel.

San José de la Estrella esquina Punta Arenas.

Rafael Matus esquina Sta. Raquel.

María Elena esquina Santa Raquel.

Bahía Catalina esquina María Elena.

Julio César N° 1095.

La Granja

Cardenal Raúl Silva Henríquez esquina Las Uvas y El Viento.

Vicuña esquina Pedro Lira.

San José de la Estrella esquina Vicuña.

Canto General esquina Sofía Eastman de Hunneus.

Parinacota esquina Socoroma.

Cristóbal Colón esquina Leif Ericson.

Las Uvas y el Viento esquina Av. El Parque.

Alfredo Valenzuela esquina Mauricio Rugendas.

Los Lirios esquina San José de la Estrella.

La Pintana

Gabriela Figueroa esquina Observatorio.

Joaquín Edwards Bello esquina Pedro Hunneus.

Pío X N° 10739.

La Serna esquina General Arriagada.

San Bernardo

Salvador Allende esquina Luis Emilio Recabarren.

18 de Abril esquina Pje. Poeta Pablo Neruda.

Socompa esquina Torompuri.

Santa Carolina esquina Santa Mercedes.

Santa Marta esquina Archipiélago Juan Fernández.

Incahuasi esquina San David.

Sta. Mercedes esquina Ojos del Salado.

Bombero Víctor Silva esquina Balmaceda.

Santa Mercedes esquina Bombero Benjamín Lazo.

San Miguel

Sebastopol esquina Macaroff.

Tannenbaum esquina León de La Barra.

Moscú esquina Santa Fe.

San Ramón