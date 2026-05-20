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Fue la revelación del género urbano chileno y ahora sorprende con paso hacia la religión: “Enderezó mis pasos...”

El cantante nacional abrazó la fe cristiana y dio un giro en su música.

Felipe Romo

Fue la revelación del género urbano chileno y ahora sorprende con paso hacia la religión: “Enderezó mis pasos...”

El género urbano chileno cuenta con varios exponentes que han brillado en la escena nacional, e incluso han llevado su música a los principales escenarios del mundo. Cantantes como Jere Klein, Cris MJ, Floyymenor o Marcianeke con algunos de ellos.

En 2023 uno de los artistas que captó la atención fue Sayian Jimmy, quien se volvió viral en redes sociales con temas como “Bad Boy” que superó las 159 millones de reproducciones en Spotify.

Sin embargo, recientemente su música tomó un nuevo rumbo gracias a un cambio en su estilo de vida. Jimmy Muñoz, su nombre real, abrazó la religión cristiana y dedica su vida a ella.

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Sus letras giran en torno principalmente en alabanzas a dios, así como mensajes de agradecimiento por “enderezar su camino”.

Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo senagoso; puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos”, son algunas de las nuevas líricas que produce.

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