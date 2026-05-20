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VIDEO. Viralizan escandaloso registro de supuesto Neymar en un baño: esto fue lo que realmente pasó

Las imágenes circularon en TikTok, X e Instagram justo después de la convocatoria de Brasil al Mundial 2026.

Nelson Quiroz

Getty Images - Captura

Getty Images - Captura

Neymar volvió a transformarse en tendencia mundial tras aparecer en la nómina de Brasil para el Mundial 2026, pero no precisamente por motivos futbolísticos.

Durante las últimas horas se viralizó un insólito video en redes sociales donde supuestamente se veía al delantero siendo grabado en un baño público mientras intentaba hacer sus necesidades.

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Getty Images / Pedro Vilela

Las imágenes comenzaron a circular masivamente en X, TikTok e Instagram justo después de que Carlo Ancelotti entregara la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo.

En el registro aparece un hombre muy parecido al atacante brasileño sentado en un inodoro mientras decenas de personas lo apuntan con sus teléfonos celulares.

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La situación generó miles de reacciones y comentarios en redes sociales, donde incluso algunos usuarios afirmaban que la fama del futbolista había llegado a niveles extremos. Otros aseguraban que el registro mostraba a Neymar celebrando su convocatoria al Mundial.

Sin embargo, detrás del viral existe una explicación mucho menos escandalosa de lo que parecía inicialmente.

La verdad tras el registro

Según aclararon distintos medios internacionales, el protagonista del video no es Neymar. Tampoco se trata de una creación hecha con Inteligencia Artificial. En realidad, el registro corresponde a una parodia protagonizada por un imitador del jugador brasileño, cuya apariencia física generó la confusión entre usuarios de redes sociales.

El falso “Neymar” aparece reaccionando incómodo ante quienes lo graban dentro del baño, escena que rápidamente se transformó en meme y acumuló millones de visualizaciones.

El verdadero Neymar sí fue noticia esta semana por motivos deportivos, luego de ser incluido por Ancelotti entre los 26 jugadores que representarán a Brasil en el Mundial 2026. El torneo marcará la cuarta Copa del Mundo para el delantero, quien buscará finalmente conquistar el único gran título que aún falta en su carrera.

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