“Fue amante de un hombre casado, con cuatro niños”: Jordi Castell lanza bomba y apunta a ministra del Gobierno

Esta semana, Jordi Castell lanzó un dato inesperado en el programa Tal Cual de TV+. De hecho, dejó impactados a sus compañeros de panel, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

“Ya que tenemos un Presidente que va a misa cuatro días a la semana y está ligado al lado conservador de la religión, yo no sé si sabrá que una de sus ministras fue la amante de un hombre casado con cuatro niños”, lanzó el opinólogo.

Según lo relatado por Castell, la actual autoridad habría sido descubierta en su momento. “Fue encarada y descubierta por la mujer gorreada, que todos conocemos porque es una destacadísima mujer de redes sociales”, explicó.

“¿Estás seguro de lo que estás diciendo?”, cuestionó Viñuela con tono serio. “Tú me estás mintiendo, ¿una de las actuales ministras de nuestro Presidente?”, encaró Argandoña

“Sí, era la amante de un hombre que tenía un matrimonio con cuatro hijos y destruyó ese matrimonio, se quedó con el hombre”, insistió el fotógrafo, sin dar ningún nombre.

“¿Y hoy día está con él?“, quiso saber el exanimador de Mekano. ”Sigue con él", sostuvo Castell .

“Cuando tienes la piel gruesa para meterte con un hombre casado con cuatro hijos, y después ser parte de un gobierno ultra religioso, me parece que hay algo que, a mí, por lo menos, no me calza”, cerró.

“El Presidente tiene que saber, ¿cómo no va saber? Yo creo que sí importa“, comentó la presentadora de TV.