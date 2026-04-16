;

“Fue amante de un hombre casado, con cuatro niños”: Jordi Castell lanza bomba y apunta a ministra del Gobierno

El panelista entregó detalles sobre un supuesto romance, dejando impactados a Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela. “Fue encarada y descubierta por la mujer gorreada”, aseguró el opinólogo.

Javier Méndez

“Fue amante de un hombre casado, con cuatro niños”: Jordi Castell lanza bomba y apunta a ministra del Gobierno

Esta semana, Jordi Castell lanzó un dato inesperado en el programa Tal Cual de TV+. De hecho, dejó impactados a sus compañeros de panel, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

“Ya que tenemos un Presidente que va a misa cuatro días a la semana y está ligado al lado conservador de la religión, yo no sé si sabrá que una de sus ministras fue la amante de un hombre casado con cuatro niños”, lanzó el opinólogo.

Según lo relatado por Castell, la actual autoridad habría sido descubierta en su momento. “Fue encarada y descubierta por la mujer gorreada, que todos conocemos porque es una destacadísima mujer de redes sociales”, explicó.

Revisa también:

ADN

“¿Estás seguro de lo que estás diciendo?”, cuestionó Viñuela con tono serio. “Tú me estás mintiendo, ¿una de las actuales ministras de nuestro Presidente?”, encaró Argandoña

“Sí, era la amante de un hombre que tenía un matrimonio con cuatro hijos y destruyó ese matrimonio, se quedó con el hombre”, insistió el fotógrafo, sin dar ningún nombre.

“¿Y hoy día está con él?“, quiso saber el exanimador de Mekano. ”Sigue con él", sostuvo Castell .

“Cuando tienes la piel gruesa para meterte con un hombre casado con cuatro hijos, y después ser parte de un gobierno ultra religioso, me parece que hay algo que, a mí, por lo menos, no me calza”, cerró.

El Presidente tiene que saber, ¿cómo no va saber? Yo creo que sí importa“, comentó la presentadora de TV.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad