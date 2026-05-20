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“Me queda un año acá, si sigo haciendo las cosas bien puedo dar un salto… ¿México? Si se da, estaría contento”

Jordhy Thompson habló con ADN Deportes y dejó abierta la posibilidad de salir del Orenburg para dar el salto a una liga más competitiva.

Bastián Lizama

Instagram @jordhyth_42

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Jordhy Thompson atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Orenburg. Luego de pasar una etapa compleja en la que ni siquiera era considerado, el extremo formado en Colo Colo logró consolidarse y se convirtió en una de las grandes figuras del club ruso.

El delantero de 21 años cerró la temporada europea con números más que positivos: disputó 31 partidos, anotó 5 goles y aportó 6 asistencias, siendo clave para que su equipo consiguiera mantener la categoría en la Premier League de Rusia. Además, sumó 19 encuentros consecutivos como titular en el tramo final de la campaña.

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Pese a tener contrato vigente hasta mediados de 2027, el extremo podría dejar el Orenburg de cara a la próxima temporada para dar el salto a una liga más competitiva. En ese escenario, el fútbol mexicano asoma como uno de los posibles destinos para continuar su carrera.

En la segunda parte de su entrevista con ADN Deportes, Thompson abordó esta posibilidad y se mostró abierto a asumir un nuevo desafío en el extranjero.

“Me queda un año más. Si sigo haciendo las cosas bien, puedo dar un salto. Todo dependerá de lo que quiera el club o el que quiera tenerme a su disposición”, afirmó el atacante chileno.

Luego, consultado sobre una posible llegada al fútbol azteca, el canterano de Colo Colo no descartó esa alternativa y aseguró: “Si fuera México u otro club, estaría contento. Donde vaya siempre daré lo mejor. Veremos qué pasa”.

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