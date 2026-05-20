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Alerta en el Biobío: Senapred activa alerta SAE para evacuación por incendio forestal en Antuco

Desde el organismo se activó la alerta por un siniestro fuera de control en Alto Rocue.

Felipe Romo

Alerta en el Biobío: Senapred activa alerta SAE para evacuación por incendio forestal en Antuco

Alerta en el Biobío: Senapred activa alerta SAE para evacuación por incendio forestal en Antuco / RAUL BRAVO

Un incendio forestal en la región del Biobío levantó las alarmas en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que ordenó la evacuación inmediata de los residentes del sector Alto Rocue, en la comuna de Antuco.

El organismo publicó un mensaje a través de sus canales de comunicación, donde comunicaron que los servicios de emergencia ya se encuentran en movilización.

Esto se comunicó mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que facilita el envío de mensajes de alerta mediante dispositivos móviles.

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Las autoridades también realizaron una serie de recomendaciones para los vecinos de la zona, como el mantener la calma y acentuar el cuidado de las mascotas durante la emergencia.

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