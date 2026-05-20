Alerta en el Biobío: Senapred activa alerta SAE para evacuación por incendio forestal en Antuco / RAUL BRAVO

Un incendio forestal en la región del Biobío levantó las alarmas en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que ordenó la evacuación inmediata de los residentes del sector Alto Rocue, en la comuna de Antuco.

El organismo publicó un mensaje a través de sus canales de comunicación, donde comunicaron que los servicios de emergencia ya se encuentran en movilización.

¡ATENCIÓN! Por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sector Alto Rocue, en la comuna de Antuco, Región del Biobío. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



Recuerda actuar con calma y acatar las… pic.twitter.com/bsFLlsWIlx — SENAPRED (@Senapred) May 20, 2026

Esto se comunicó mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que facilita el envío de mensajes de alerta mediante dispositivos móviles.

Las autoridades también realizaron una serie de recomendaciones para los vecinos de la zona, como el mantener la calma y acentuar el cuidado de las mascotas durante la emergencia.