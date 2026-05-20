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VIDEO. Figura de Barcelona vive insólita situación antes de enfrentar a la UC: “Nunca me había pasado”

Darío Benedetto, delantero del cuadro ecuatoriano, tuvo que realizar la conferencia de prensa previa al partido en plena vía pública.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Este jueves, Universidad Católica recibirá en el Claro Arena a Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores y ambos equipos afinan los últimos detalles para un duelo que será clave en sus aspiraciones internacionales.

El cuadro ecuatoriano ya se encuentra en Chile para la disputa del compromiso y este miércoles realizó su última práctica de cara al choque en la precordillera, entrenamiento que se llevó a cabo en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Como es habitual en la previa de los encuentros, el elenco visitante también realizó una conferencia de prensa, donde el encargado de atender a los medios fue Darío Benedetto, aunque en un escenario bastante particular.

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El delantero argentino, con pasos por clubes como Boca Juniors, Elche y Olympique de Marsella, respondió las preguntas de los periodistas en el frontis del recinto floridano, mientras los vehículos transitaban por la calle a pocos metros de la improvisada zona mixta.

Nunca me había pasado. Menos mal no pasó nadie de la contra, porque seguro gritaba algo... Es algo anecdótico, está bueno, es distinto”, comentó entre risas el exseleccionado argentino sobre la insólita situación.

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