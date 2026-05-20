Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda impactan con anuncio de matrimonio: “Sí para toda la vida...”

La relación entre Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda ha protagonizado numerosos episodios polémicos. Sin embargo, tomaron una importante decisión con su futuro.

El futbolista del Orenburg le prepuso matrimonio a su pareja en Rusia, recibiendo el “sí” de la influencer. Esto fue compartido por ambos en un post en redes sociales.

"Un paseito por Moscú y un SÍ, para toda la vida“, escribió Sepúlveda en su publicación, donde aparece el momento de la propuesta.

El jugador formado en Colo Colo comentó las fotografías con un mensaje para su pareja: “Te amo mi vida feliz de compartir toda mi vida contigo y nuestros hijos”.

Los episodios que marcaron la relación entre Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda

En noviembre de 2023 el futbolista fue detenido por Carabineros y acusado de femicidio frustrado en contra de su pareja. En aquella ocasión, se informó que intentó asfixiar a Sepúlveda, pero que logró escapar y pedir ayuda en conserjería.

Esto le significó a Thompson quedar en prisión preventina y orden de alejamiento, pero logró salir del país hacia Rusia tras el pago de una fianza, algo que fue criticado por la víctima y acusó que él tenía “impunidad”.

Tan solo meses después la joven volvió a estar junto al jugador mientras se encontraba en el Orenburg, compartiendo algunas fotografías en el lugar. Luego, el ex Colo Colo compartió una ecografía y comentó que sería padre, pero borró su publicación rápidamente.

Posteriormente se desató un nuevo conflicto entre ambos, ya que Sepúlveda acusó a Thompson de que no se haría cargo de su hijo, así como de embarazar a una segunda mujer no identificada en Rusia.

Sin embargo volvieron a estar juntos semanas posteriores y vivieron el nacimiento de su primer hijo en común.