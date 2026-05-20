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Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda impactan con anuncio de matrimonio: “Sí para toda la vida...”

La influencer oficializó su compromiso con el ex Colo Colo en redes sociales.

Felipe Romo

@camilaignnacia

@camilaignnacia

La relación entre Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda ha protagonizado numerosos episodios polémicos. Sin embargo, tomaron una importante decisión con su futuro.

El futbolista del Orenburg le prepuso matrimonio a su pareja en Rusia, recibiendo el “sí” de la influencer. Esto fue compartido por ambos en un post en redes sociales.

"Un paseito por Moscú y un SÍ, para toda la vida“, escribió Sepúlveda en su publicación, donde aparece el momento de la propuesta.

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El jugador formado en Colo Colo comentó las fotografías con un mensaje para su pareja: “Te amo mi vida feliz de compartir toda mi vida contigo y nuestros hijos”.

Los episodios que marcaron la relación entre Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda

En noviembre de 2023 el futbolista fue detenido por Carabineros y acusado de femicidio frustrado en contra de su pareja. En aquella ocasión, se informó que intentó asfixiar a Sepúlveda, pero que logró escapar y pedir ayuda en conserjería.

Esto le significó a Thompson quedar en prisión preventina y orden de alejamiento, pero logró salir del país hacia Rusia tras el pago de una fianza, algo que fue criticado por la víctima y acusó que él tenía “impunidad”.

Tan solo meses después la joven volvió a estar junto al jugador mientras se encontraba en el Orenburg, compartiendo algunas fotografías en el lugar. Luego, el ex Colo Colo compartió una ecografía y comentó que sería padre, pero borró su publicación rápidamente.

Posteriormente se desató un nuevo conflicto entre ambos, ya que Sepúlveda acusó a Thompson de que no se haría cargo de su hijo, así como de embarazar a una segunda mujer no identificada en Rusia.

Sin embargo volvieron a estar juntos semanas posteriores y vivieron el nacimiento de su primer hijo en común.

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