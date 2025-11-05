;

En diálogo con ADN Deportes, Jordhy Thompson comentó sobre su vida en Rusia, apuntando a “demostrar que las personas sí cambian”.

“Me gusta esta versión de mí, estar en familia, en casa, descansar. Me gusta darle la leche a mi hijo” / Instagram @camilaignnacia

Después de años más que turbulentos, con una persecución judicial en su contra por violencia intrafamiliar, Jordhy Thompson parece haber encontrado en Rusia un espacio para su redención.

Al margen de mantenerse activo como futbolista, el formado en Colo Colo ha podido contar con su familia e hijos acompañándolo en el “Viejo Continente”.

“Es súper difícil estar en otra realidad, lejos de mi país. Ahora está mi mujer acá, estamos súper adaptados. Me gusta Rusia, es un bonito país. Estamos súper contentos acá”, aseguró en conversación con ADN Deportes, proyectando su carrera deportiva.

“Trato de llevarlo tranquilo, demostrar partido a partido para que salga algún equipo y aspirar a cosas más grandes. Me queda contrato hasta el otro año acá”, aseguró Jordhy Thompson, apuntando a dejar atrás las polémicas que han marcado su carrera.

Me ha cambiado la vida para bien, me ha dado un giro tremendo. Es la motivación, día a día, demostrar que las personas sí cambian. Estamos unidos como familia. Es una motivación. Siempre que salgo a los entrenamientos me despido de ellos con un abrazo. Cuando llego también. Es lo más lindo llegar después del entrenamiento y ver a tu familia, que está bien”, reflexionó.

Me gusta esta versión de mí, estar en familia. Me gusta estar en casa, descansar, jugar a la pelota con Bruno, ver a mi hijo Valentín dormir. Me gusta darle la leche, bajar a hacérsela cuando me despierto en las mañanas. Me gusta demasiado esta nueva etapa”, concluyó Jordhy Thompson en ADN Deportes.

