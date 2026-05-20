Confirman quiebre de afamada pareja de la farándula: “En el último tiempo empezaron un poco más de roces”

Lo que comenzó como un rumor, terminó por confirmarse durante las últimas horas. La farándula chilena está ante una nueva ruptura amorosa por parte de dos afamados rostros del espectáculo.

Se trata de Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda. La noticia se confirmó luego de que el influencer anunció su participación en Volverías con tu ex? 2, en donde ingresará junto a Sofía Latorre, modelo con la que tuvo un romance en 2023.

En diálogo con Mega, Raimundo Cerda contó todo sobre su quiebre con Faloon Larraguibel. “Estoy en duelo en el amor, ha sido un proceso fome que tengo que vivir”, partió confesando de entrada.

“Nadie creía en mi relación con Faloon y ya llevábamos casi un año y medio juntos”, expresó el chico reality sobre su vínculo con la participante de Fiebre de Baile.

Respecto a los motivos que desencadenaron en el quiebre, Cerda detalló que “en el último tiempo empezaron un poco más de roces y cosas así, pero siempre nos respetamos, siempre sin ninguna duda y sin ningún tercero”.

En esa misma línea, el chico reality no ocultó el cariño que mantiene con la exchica Yingo. “El amor existe, el cariño también. Dudo que algún día ella termine en mala conmigo, por cómo nos complementamos y por todas las cosas que vivimos”, sentenció.

Respecto a su entrada al reality de Mega, en donde se reencontrará con su ex Sofía Latorre, Raimundo Cerda mencionó: “Quiero ver, en ese minuto, si se la vuelve a jugar“.