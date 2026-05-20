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Kino sorteará el pozo más grande en su historia: monto supera los $10 mil millones (y así se participa en el juego)

Revisa aquí todos los detalles del sorteo clave de esta semana.

Javier Méndez

Kino sorteará el pozo más grande en su historia: monto supera los $10 mil millones (y así se participa en el juego)

El Kino tendrá este miércoles 20 de mayo uno de los sorteos más esperados del año. El juego de Lotería de Concepción repartirá, entre todas las categorías, un pozo acumulado de más de $10 mil millones.

La cifra es importante y la propia marca la ha presentado como la más alta desde la creación del concurso en el año 1990.

El sorteo N°3229 está programado para hoy a las 22:30 horas, horario habitual en que también se definen los números los viernes y domingos.

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Como se puede jugar al Kino y participar por el histórico pozo acumulado

Quienes quieran participar pueden hacerlo de forma online en Lotería.cl o Kino.cl, además de agencias autorizadas y distintos puntos físicos de venta.

Para jugar, se deben escoger 14 números entre el 1 y el 25, aunque también existe la opción de dejar la selección al azar.

El valor parte en $1.000 para el Kino base. También hay combinaciones con juegos adicionales, como ReKino, RequeteKino, Chao Jefe y Súper Combo Marraqueta, cuyo precio puede llegar a $3.500 en la opción más completa.

La recomendación oficial ha sido no dejar la apuesta para última hora.

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