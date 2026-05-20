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“Quiero gastar más que Messi”: revelan millonaria cifra que desembolsó Arturo Vidal en cita con famosa periodista

“Ella me contó que fueron a un restaurante en Miami”, contó la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez.

Sebastián Escares

“Quiero gastar más que Messi”: revelan millonaria cifra que desembolsó Arturo Vidal en cita con famosa periodista

Arturo Vidal está en el foco de la polémica. Esto, luego de que el jugador de Colo Colo fue citado a declarar ante la PDI en calidad de testigo por el destino de $50 millones que fueron sustraídos desde una casa de cambio en Santiago, en la región Metropolitana.

Ante ello diversos programas y espacios de espectáculos se refirieron a la compleja situación que atraviesa el “King”.

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En ese contexto, la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, en medio del programa Hay que decirlo, expuso un episodio relacionado con Vidal que ocurrió hace algunos años con una famosa periodista colombiana: Daniella Durán.

Según la comunicadora el futbolista desembolsó una millonaria cifra en un exclusivo restaurante de Miami, en donde fue con la colombiana.

“Esta anécdota me la contó Daniella Durán, una chica colombiana que tuvo una corta relación con Arturo”, partió señalando Gutiérrez.

En esa misma línea, reveló que “ella me contó que fueron a un restaurante en Miami, un local que era muy famoso porque era Lionel Messi quien iba mucho a comer ahí”.

“Entonces Vidal va y le dice al garzón ‘¿Cuál es la champaña más cara que ha pedido Messi acá?’ Hablamos de una botella que puede costar 100 mil dólares y el dijo ‘dos, quiero gastar más que Messi en este lugar", aseguró la comunicadora.

De tal manera, Arturo Vidal habría gastado una cifra cercana a los $200 millones en ambas botellas, según relató Cecilia Gutiérrez.

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