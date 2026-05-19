;

Tercer DT del año: Rangers anuncia a su nuevo DT tras el despido de Jaime Vera

El cuadro de Talca atraviesa por un pésimo momento en la Primera B.

Daniel Ramírez

Tercer DT del año: Rangers anuncia a su nuevo DT tras el despido de Jaime Vera

Tercer DT del año: Rangers anuncia a su nuevo DT tras el despido de Jaime Vera / Instagram @rangersdetalca.cl

Rangers anunció este martes a Ivo Basay como su nuevo DT para afrontar el resto de la temporada en la Primera B. El “Hueso” reemplazará en la banca a Jaime Vera, quien fue despedido el día de ayer debido a la mala campaña que lleva el equipo.

“Querida comunidad rojinegra, les presentamos al nuevo director técnico de Rangers de Talca para la temporada 2026. Le damos la más cordial bienvenida a Ivo Basay Hatibovic”, señaló el cuadro “piducano” en sus redes sociales.

Revisa también:

ADN

El “Hueso” se encontraba sin club desde 2024, pero ahora vuelve a las bancas para intentar salvar a Rangers del descenso.

Los rojinegros no han ganado ningún partido este año en la Primera B y están hundidos en el último lugar de la tabla, con apenas 3 puntos en 12 partidos disputados.

Basay se convirtió en el tercer DT de Rangers en la presente temporada, tras las salidas de Jaime Vera y, anteriormente, Erwin Durán.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad