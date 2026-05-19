Tercer DT del año: Rangers anuncia a su nuevo DT tras el despido de Jaime Vera / Instagram @rangersdetalca.cl

Rangers anunció este martes a Ivo Basay como su nuevo DT para afrontar el resto de la temporada en la Primera B. El “Hueso” reemplazará en la banca a Jaime Vera, quien fue despedido el día de ayer debido a la mala campaña que lleva el equipo.

“Querida comunidad rojinegra, les presentamos al nuevo director técnico de Rangers de Talca para la temporada 2026. Le damos la más cordial bienvenida a Ivo Basay Hatibovic”, señaló el cuadro “piducano” en sus redes sociales.

El “Hueso” se encontraba sin club desde 2024, pero ahora vuelve a las bancas para intentar salvar a Rangers del descenso.

Los rojinegros no han ganado ningún partido este año en la Primera B y están hundidos en el último lugar de la tabla, con apenas 3 puntos en 12 partidos disputados.

Basay se convirtió en el tercer DT de Rangers en la presente temporada, tras las salidas de Jaime Vera y, anteriormente, Erwin Durán.