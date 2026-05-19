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Estudio reveló que solo el 20% de los protectores solares son efectivos: así puedes identificarlos

Un análisis de 2.784 productos detectó que la mayoría no entregaría una protección adecuada o incluiría ingredientes polémicos.

Javiera Rivera

Protector solar en invierno

Protector solar en invierno / AntonioGuillem

Elegir un protector solar no es tan simple como revisar el factor SPF. Un reciente estudio del Environmental Working Group (EWG) concluyó que solo el 20% de los protectores solares analizados fue considerado seguro y efectivo para proteger la piel.

El informe evaluó 2.784 productos disponibles en el mercado estadounidense. De ese total, solo 550 ofrecieron protección adecuada contra los rayos UVA y UVB sin contener ingredientes que generan preocupación entre expertos.

Cómo identificar un protector solar realmente efectivo

Según el EWG, los protectores solares mejor evaluados fueron aquellos elaborados con óxido de zinc y dióxido de titanio.

Estos ingredientes actúan como una barrera física sobre la piel y, de acuerdo con los especialistas, presentan un perfil de seguridad más favorable que varios filtros químicos.

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Por eso, al momento de comprar un bloqueador solar, se recomienda revisar la etiqueta y priorizar productos minerales con protección de amplio espectro frente a los rayos UVA y UVB.

Ingredientes que son motivo de preocupación

El informe advierte sobre filtros químicos como la oxibenzona y el homosalato.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aún faltan datos para confirmar la seguridad de estos compuestos. Algunas investigaciones sugieren que podrían actuar como disruptores hormonales.

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