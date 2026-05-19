“Hubo una visión 100% colaborativa”: Rabat valora reunión con exministros de Justicia por desafíos de la cartera
En la cita también se abordó el debate sobre Punta Peuco. En ese contexto, el exministro Jaime Gajardo planteó su preocupación “de que no haya retrocesos en materia de derechos humanos”.
“Hubo una visión 100% colaborativa”: Rabat valora reunión con exministros de Justicia por desafíos de la cartera
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El ministro de Justicia, Fernando Rabat, encabezó esta mañana una reunión con exministros de distintas administraciones para abordar los actuales desafíos que enfrenta la cartera.
La cita se extendió por cerca de dos horas y contó con la participación de 12 exsecretarios de Estado, desde el gobierno de Michelle Bachelet hasta el de Gabriel Boric.
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Tras el encuentro, Fernando Rabat detalló que cada invitado tuvo un espacio para exponer sus planteamientos. “Al final del día, muchos de los temas no son tan distintos, así que las miradas previas de cada uno de ellos fueron realmente muy enriquecedoras”, señaló.
“No hubo una visión crítica, sino una visión 100% colaborativa. Se hablaron cuestiones generales de Gendarmería, donde cada uno de los concurrentes dio su visión sobre el tema”, añadió la autoridad, en referencia al traspaso de la institución penitenciaria al Ministerio de Seguridad.
Punta Peuco
Otro tema presente fue la discusión sobre Punta Peuco y la posibilidad de que vuelva a ser una cárcel especial. En ese contexto, el exministro de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, Jaime Gajardo, expresó sus inquietudes respecto de eventuales retrocesos en materia de derechos humanos.
“Me parece que es un excelente espacio de conversación. Y eso nos permite decirle de manera franca y directa las preocupaciones que tenemos”, dijo.
Asimismo, indicó que planteó su preocupación “de que no haya retrocesos en este gobierno en materia de derechos humanos”, asegurando que el ministro fue “muy receptivo” frente a estos planteamientos.
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