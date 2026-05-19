Librería Contrapunto cerrará una de sus tiendas más emblemáticas en Santiago: ya comenzó el remate final de libros / Santiago Turismo

Recientemente se anunció el cierre de una de las sucursales que tiene la librería Contrapunto en Santiago. De hecho, ya comenzó la liquidación de libros.

“Contrapunto cierra sus puertas a fines de mayo y está liquidando todo”, informó @kiaratecito, creadora de contenido literario en redes sociales.

La medida afectará a una tienda emblemática de la cadena: aquella ubicada en calle Huérfanos 665, en el local 1 de la Galería de la Merced. Ahí existe un outlet con hasta un 70% de descuento.

“No puedo dejar pasar la oportunidad de aconsejarte que te vengas a dar una vueltita y revises todos los descuentos que tienen en la tienda”, señaló la joven.

En el registro, que viralizó en TikTok, la cuenta de oficial de la firma aclaró un punto clave.

“El cierre es exclusivamente en nuestra librería de Huérfanos. Nuestras otras sucursales continúan abiertas y disponibles para todos ustedes”, dice el comentario.

El horario de atención es de 09:00 a 19:00 horas.

@kiaratecito Nuevo dato 🌝 (aunque un poco triste uwu) A fines de mayo la librería📍Contrapunto cierra sus puertas en Galería La Merced 🥹 (solo esta tienda jajaja) Están rematando todo!! Aun quedan dos semanas para aprovechar pero los libros se acaban rápido!! corre por el tuyo 🏃🏽‍♀️‍➡️ y sigamos hambrientos de lectura 🖤📚 #BookTok #chile #datosinteresantes #fypシ゚ #libros ♬ Sacred Refuge - Jacob Ray

La otra librería que cerrará en Santiago

Cabe recordar que hace pocos días también se confirmó el fin de otro recinto dedicado a la letras.

“Han sido meses difíciles por muchas razones y me rehusaba a tener que tomar esta decisión, pero no nos quedó de otra”, fue la explicación que entregaron desde Café entre Páginas.

Aquel espacio, instalado en Avenida Providencia #2528, local 6, también tiene una serie de rebajas por liquidación.