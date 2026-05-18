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AUDIO. El potente descargo del presidente de Limache contra el arbitraje: “Retírate, no le haces bien al fútbol chileno”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, César Villegas reveló el tenso cruce que protagonizó con Héctor Jona tras la derrota ante la UC.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIAN OLAVARRIA /AGENCIA UNO

FOTO: SEBASTIAN OLAVARRIA /AGENCIA UNO / Sebastian Olavarria

Una fuerte polémica se desató en Deportes Limache tras la acusación contra su presidente, César Villegas, por supuestos comentarios prepotentes hacia Héctor Jona, árbitro del partido en la derrota ante Universidad Católica por la Liga de Primera.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el dirigente del cuadro “tomatero” aclaró lo sucedido en los pasillos del Estadio Lucio Fariña de Quillota y reveló el “consejo” que le entregó al juez.

“Ya me habían notificado el informe y, de partida, hay un error, porque no fue en el túnel, fue en el pasillo. Yo iba rumbo al camarín para apoyar al equipo en la derrota, que fue dura, ya que no habíamos perdido en Quillota”, comenzó explicando el postulante a la presidencia de la ANFP.

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“Entonces nos topamos en el pasillo y le digo: ‘Héctor, los protagonistas son los jugadores y no tú’, y él viene y me hace unos gestos con la mano que, para mí, no corresponden. Entonces le digo: ‘te doy un consejo, retírate, porque estas formas de actuar no le hacen bien al fútbol chileno’”, afirmó Villegas sobre sus palabras a Jona, las cuales no habrían sido incluidas en el informe arbitral.

Sobre la reacción del árbitro, el dirigente aseguró: “Ahí él, entrando a su puerta, me grita de lado a lado. Los guardias lo miraban. Él sí estaba exaltado, prepotente, como es en la cancha, y me dice con amenazas y apuntándome con el dedo: ‘te voy a informar’. Y yo le respondí: ‘hazlo, estás en todo tu derecho’”.

“Nosotros ya veníamos con molestias por el actuar de los arbitrajes en los últimos tres partidos. Para mí son errores humanos y no dirigidos, pero sí empañan el trabajo de la semana. Habíamos hablado durante la semana, cuando supimos que arbitraba Jona, que no había que meterse con él, porque le gusta ser protagonista. Les habíamos advertido a los jugadores, estábamos claros con lo que nos íbamos a topar”, cerró Villegas respecto al desempeño de Héctor Jona.

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