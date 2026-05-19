Históricos de la U de Chile y la prioridad del club para el mercado de fichajes: “No está para experimentar con jugadores” / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIA UNO

Hay preocupación en la U de Chile ante el momento del equipo luego de caer ante Cobresal y sumar su segunda derrota seguida entre la Liga de Primera y la Copa de la Liga.

El elenco universitario laico está ahora a 10 puntos del título y los análisis están a la orden del día, para lo cual en ADN Deportes conversamos con dos exjugadores del cuadro azul.

“El equipo intenta plasmar un sistema de juego donde hay tenencia de balón, pero no hemos sido contundentes. El equipo se desgasta durante el partido y la U no se puede sacar el gol”, remarcó el exlateral Manuel “Caté” Ibarra, que apuntó a las fórmulas con tal de mejorar el rendimiento.

“Es solamente trabajo, buscar alternativas dentro del ataque, hay momentos en que se busca mucho el juego hacia el centrodelantero y tienen que aparecer jugadores que marquen la diferencia, como Assadi el año pasado. Falta más remate de media distancia”, comentó.

Cristián Castañeda y el futuro de la U de Chile

El exdefensor del elenco universitario laico coincidió con “Caté” en torno a la falta de efectivdad ofensiva del club.

“Es un equipo poco confiable, sobe todo en delantera. De repente tiene partidos donde le sale todo y después puede estar jugando todo el día sin hacer goles. No le hacen muchos goles, pero tampoco es capaz de hacerlos. Ahí está la ruta para mejorar”, recalcó, apuntando al déficit de plantel que dirige Fernando Gago.

“Me gusta la idea de presionar, pero le faltan los intérpretes para llevar a cabo su plan. Ahí quedamos cojos. Y sin duda le falta un delantero que haga goles y que sostenga el balón, que reúna al equipo alrrededor de él, que sea capaz de sacar al equipo de atrás”, aseguró “Scooby”, comentando también lo que debe buscar la U de Chile en el mercado de fichajes.

“Es caro tener un delantero de esas características, pero tiene que ir por él y no experimentar con jugadores o hacer apuestas, la U no está para eso, necesita un calado que le de juego al equipo”, cerró Cristián Castañeda en ADN Deportes.