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Golpe para Boca: una de sus figuras se perderá el duelo clave ante la UC por Copa Libertadores

Los “xeneizes” sufren una dura baja para afrontar el cierre de la fase de grupos.

Daniel Ramírez

Golpe para Boca: una de sus figuras se perderá el duelo clave ante la UC por Copa Libertadores

Golpe para Boca: una de sus figuras se perderá el duelo clave ante la UC por Copa Libertadores / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Boca Juniors no podrá contar con una de sus figuras para el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en donde enfrentará a Universidad Católica.

La Conmebol decidió castigar con dos fechas al mediocampista Santiago Ascacíbar por su expulsión ante Barcelona de Ecuador en el partido disputado el pasado 5 de mayo.

En dicho encuentro, donde Boca cayó por 1-0, el volante argentino fue expulsado por patear la cabeza de un rival cuando se encontraba en el piso.

Así las cosas, Santiago Ascacíbar no jugará este martes ante Cruzeiro y tampoco estará ante Universidad Católica en la última fecha, donde se definirá el Grupo D.

Por ahora, la UC y Cruzeiro lideran el grupo con 7 puntos cada uno, mientras que Boca Juniors marcha tercero con 6 unidades, y Barcelona va último con 3 puntos.

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