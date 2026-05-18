Entre lagrimas y samba: así fue la celebración en Brasil por la convocatoria de Neymar al Mundial 2026

Neymar Jr. ha sido posiblemente uno de los futbolistas más influentes de los últimos años, tras su irrupción en 2011 se convirtió rápidamente en un ícono mundial que marcó a varias generaciones.

Ya con 34 años en su andar, y de regreso en el club que lo vio nacer futbolísticamente, el Santos, su presencia en el Mundial 2026 era una de las grandes interrogantes en Brasil ante su largo historial de lesiones.

Sin embargo el sueño de “Ney” y de muchos hinchas se hizo realidad. El habilidoso jugador está en la lista definitiva de Carlo Ancelotti y tendrá un último baile en la cita mundialista.

Esto desató la locura en Brasil con miles de fanáticos celebrando su convocatoria del futbolista en las calles, en un emotivo registro donde los presentes saltan y lloran de alegría al tener a su “10″ nuevamente en la selección “verdeamarela”.