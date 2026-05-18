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Buscaba completar el álbum del Mundial y terminó perdiendo una millonaria suma

La situación se dio en Mendoza, donde un joven de 28 años denunció lo ocurrido con una página web

Nicolás Lara Córdova

Buscaba completar el álbum del Mundial y terminó perdiendo una millonaria suma

Este lunes 18 de mayo se dio a conocer la historia de un joven de 28 años de Mendoza, quien resultó estafado con una compra a través de internet.

Según informó TN, el joven denunció que perdió $1.129.000 pesos argentinos (736 mil al cambio) creyendo que estaba comprando el álbum del Mundial 2026 junto a una buena cantidad de láminas a través de internet.

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De acuerdo a lo informado, dicho monto sería el calculado en Argentina para poder completar el álbum oficial del Mundial, pero tras realizar la transferencia, el supuesto vendedor lo bloqueó y nunca le mandó nada.

El modus operandi de los estafadores con el álbum del Mundial 2026

De acuerdo al último informe de ciberseguridad entregado por Kaspersky, hay al menos 20 sitios web fraudulentos en América Latina, los cuales simulan ser la página oficial de Panini.

Por ello, los expertos recomiendan acceder a canales oficiales de venta, verificar en todo momento el dominio del sitio y configurar las alertas de consumo en el banco para así estar alerta a cargos no autorizados.

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