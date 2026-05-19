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VIDEO. “Me dijo que sí”: revelan que Sampaoli volverá a Chile y se reencontrará con los hinchas de la U

El ex DT de los azules y de la selección chilena aceptó participar en el partido de despedida de Matías Rodríguez.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Wagner Meier

Jorge Sampaoli, DT que quedó en la historia de la U. de Chile y la selección chilena, volverá a nuestro país para participar del partido de despedida de Matías Rodríguez, instancia donde se reencontrará con los hinchas azules.

El propio Rodríguez confirmó la noticia este martes, en diálogo con el podcast oficial de la U, Metamos Bulla. “Tengo dos entrenadores que ya me dijeron que sí. Uno de ellos es Gerardo Pelusso. Y el otro, creo que a la mayoría de la gente le va a gustar el nombre: Jorge Sampaoli”, reveló el histórico lateral azul.

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“Cuando llamé a Jorge, me dijo que sí enseguida, pero que dependía mucho de si volvía a dirigir, porque ahí se iba a complicar un poco. Pero me dio la libertad para nombrarlo”, agregó el exfutbolista sobre la conversación que tuvo con el técnico casildense.

La despedida de Matías Rodríguez tendrá lugar el 17 de octubre de este año, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

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