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EN VIVO. Cobresal y Universidad de Chile chocan en El Salvador por la fecha 12 del Campeonato Nacional

Los mineros reciben a los azules en el Estadio El Cobre. Transmite ADN Deportes.

Daniel Ramírez

Cobresal y Universidad de Chile chocan en El Salvador por la fecha 12 del Campeonato Nacional

Cobresal y Universidad de Chile chocan en El Salvador por la fecha 12 del Campeonato Nacional / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIA UNO

Sigue la transmisión en vivo de ADN Deportes

Este fin de semana, Universidad de Chile visitará en el norte a un complicado Cobresal por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2026.

La U debe ganar para acercarse a la parte alta de la tabla, mientras que el cuadro minero necesita sumar los tres puntos para alejarse de la zona de descenso.

Sin embargo, el equipo dirigido por Gustavo Huerta arrastra una terrible y negativa racha: lleva siete derrotas seguidas en el torneo local.

¿Cuándo y a qué hora juega Cobresal vs. la U de Chile?

Mineros y azules se enfrentarán en el Estadio El Cobre de El Salvador, el domingo 17 de mayo, a partir de las 15:00 horas.

¿Dónde y cómo ver en vivo el duelo entre Cobresal y la U de Chile?

Este partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por la señal de TNT Sports Premium. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Domingo 17 de mayo

15:00 horas | Cobresal vs. Universidad de Chile | Estadio El Cobre de El Salvador

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