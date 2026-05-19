AUDIO. “Nos está costando, pero tenemos que adaptarnos”: la confianza en Audax Italiano para sobrevivir al cansancio en Copa Sudamericana

Diego Coelho y Michael Vadulli apuntaron a recuperar jugadores con tal de dar batalla por clasificar a octavos de final luego de sumar su primera victoria internacional en La Florida.

Carlos Madariaga

Andrés Fernández

Michael Vadulli y el triunfo de Audax Italiano

Audax Italiano conservó sus chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de imponerse 2-0 a Barracas Central, ganando por primera vez a nivel internacional en La Florida.

“Fue un juego muy trabado, la Sudamericana es asi. Era importante sumar de local, no lo habíamos hecho en casa por la copa, y nos deja con chances de ir a buscar la clasificación a Paraguay. Estamos para ir por todo y escalar lo que más podamos, seguimos con vida hasta el último partido”, recalcó tras el encuentro el volante Michael Vadulli, lamentando la irregularidad que han tenido en la temporada.

Nos falta esa cuota de suerte. Hemos jugado muchos partidos que hemos terminado perdiendo, pero tenemos que dar ese paso de madurez y ese buen juego transmitirlo a ganar los tres puntos. Nos falta una cuota de madurez”, recalcó, apuntando también al recargado calendario.

“Nos está costando, pero tenemos que adaptarnos a todo esto. Estamos cansados, pero ya se nos hizo costumbre jugar cada tres días”, dijo Michael Vadulli, ya pensando en el viaje de la próxima semana a Asunción, donde tendrán que ir por el triunfo ante Olimpia con tal de clasificar.

“Tenemos que ir a buscar los tres puntos ante un rival difícil, a demostrar lo que hacemos. Para estos partidos complicados, sabemos que podemos, lo demostramos ante Vasco”, recordó el ex Deportes Iquique.

Diego Coelho y la fórmula para el futuro de Audax Italiano

El autor del segundo tanto ante Barracas Central entregó las claves para sumar los tres puntos en La Florida.

“Fue un partido muy duro, tuvimos la pelota y manejamos el partido. Cuando habia que luchar, luchamos y ganamos esas segundas pelotas”, recalcó, junto con valorar una mayor rotación con tal de afrontar de mejor forma la visita a Asunción.

“Estan volviendo varios lesionados para darle aire a los que más vienen jugando. Jugar allá con toda la humedad y calor va a ser dificil, por eso esas recuperaciones nos van a permitir hacer el recambio”, concluyó Diego Coelho.

