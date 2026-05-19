VIDEO. “69 días es un récord absoluto en los primeros cambios de gabinete de los gobiernos”
Este miércoles, en conversación con La Prueba de ADN, el cientista político Danilo Herrera, abordó las salidas de las exministras de Seguridad y Segegob, Trinidad Steinert y Mara Sedini, y aseguró que el ajuste realizado por el Gobierno marcó un récord en materia de cambios de gabinete.
“69 días es un récord absoluto en los primeros cambios de gabinete de los gobiernos. El récord lo tenía Bachelet 1 con 126 días”, afirmó Herrera.